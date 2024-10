Notícias Igor Normando é eleito prefeito de Belém

Deputado estadual foi apoiado pelo governador Helder Barbalho, de quem é primo de segundo grau. (Foto: Divulgação/Campanha Igor Normando)

O ex-deputado estadual Igor Normando (MDB) superou o delegado Éder Mauro (PL) no segundo turno em Belém, no Pará. Com 100% das seções apuradas, o candidato apoiado pelo governador Helder Barbalho (MDB), de quem é primo de segundo grau, recebeu 56,36% dos votos válidos, ou 421.485 votos. Mauro, que teve o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), alcançou 43,64%, ou 326.411 votos.

Durante a corrida eleitoral, Normando acusou Mauro de “negacionismo ambiental”. Apesar de se intitular “prefeito da COP”, evento que Belém sediará no ano que vem, o candidato do PL foi criticado por adversários por posicionamentos contra pautas ligadas ao tema. Como deputado federal, ele já defendeu a expansão do garimpo e a flexibilização dos agrotóxicos, por exemplo.

Além de ter um grau de parentesco com o governador, Normando conseguiu o apoio de oito partidos na corrida eleitoral, condição semelhante à de Helder na disputa pelo governo do estado em 2022. O candidato do MDB foi vereador, deputado estadual por dois mandatos e secretário do programa de inclusão social (Usina da Paz) do governo do aliado.

Normando vai suceder em janeiro de 2025 o atual prefeito Edmilson Rodrigues (PSOL), que tentou a reeleição, mas ficou em terceiro lugar no primeiro turno, com apenas 9,78% dos votos válidos.

O emedebista fez sua campanha baseada na aliança com o governador, avaliado positivamente por 67% da população, segundo a última pesquisa Quaest. No segundo turno, ele obteve “apoio crítico” do PSOL e de Edmilson, que buscaram evitar a ascensão de um bolsonarista ao cargo.

O delegado Éder Mauro, por sua vez, contou com a mobilização do ex-presidente e de aliados na capital paraense, como a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) e o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG).

Primeiro turno

O primeiro turno, vencido por Normando com 44,89% dos votos — Mauro teve 31,48% —, foi marcado pela derrota do atual prefeito, Edmilson Rodrigues (PSOL), que não chegou a 10% da preferência do eleitorado. Apesar de o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ter apoiado o psolista, Belém não esteve entre as prioridades do PT para esta eleição.

A alta reprovação de Edmilson e a confirmação da candidatura de Mauro motivaram a decisão de Igor Normando de entrar na disputa. Seu nome, no entanto, enfrentava críticas de que representaria uma “oligarquia” e um “monopólio” por sua relação com o governador do estado Helder Barbalho (MDB).

Ao mesmo tempo, buscou tentar suavizar a imagem de radical, alçando como ícone de sua campanha um cachorro caramelo, com o qual aparece andando de motocicleta nos comerciais.

A eleição de Normando representa uma vitória de Barbalho no momento em que mira um projeto político nacional, ao mesmo tempo em que viu a ascensão de um ex-aliado que pode ameaçar sua liderança.

