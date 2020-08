Apontadas umas das empresas mais afetadas pela crise provocada pelo novo coronavírus, as companhias aéreas terão uma ajuda de R$ 3,6 bilhões do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), afirmou Leonardo Mendes Cabral, diretor de Privatização da instituição, que participou do anúncio do resultado financeiro do BNDES relativo ao segundo trimestre.

A ajuda total às companhias, que, além do banco, inclui outros parceiros privados, será na casa de R$ 6 bilhões. As maiores companhias aéreas do Brasil, Azul, Latam e Gol, poderão ter acesso aos recursos, desde que cumpram certas condições, como a renegociação de suas dívidas com os credores. “O ponto importante na transação do BNDES (com as companhias aéreas) é que ela será de valor de mercado sem subsídios por parte do BNDES, do governo”, ressaltou Cabral.

Em live do InfoMoney, o CEO e o CFO da Azul detalharam como negociaram com fornecedores para preservar o caixa da empresa. Ainda segundo a aérea, a empresa conseguiu postergar o pagamento de dívidas com 98% dos arrendadores e recompôs seu caixa para R$ 3 bilhões.

Ainda em maio, as três aéreas já haviam aderido ao pacote de socorro apresentado pelo BNDES, que previa uma ajuda financeira de R$ 2 bilhões a cada companhia.

Dados do Banco Central mostram que, devido aos impactos da crise provocada pelo novo coronavírus, o banco de fomento concedeu R$ 17,2 bilhões de créditos a empresas de todos os portes apenas no 2º trimestre.

O montante é 247,8% maior que o verificado no primeiro trimestre do ano, quando o surto de covid-19 ainda não havia se intensificado. Apenas nas linhas de capital de giro, o avanço foi de 4.040,5%.

Proibição

A Etihad Airways é a mais nova empresa aérea a ser proibida de voar para China, após casos de coronavírus em um de seus voos.

Tudo começou quando o voo EY862, operado por um Boeing 777-300ER, decolou de Abu Dhabi rumo à Xangai. Segundo o portal Paddle You Own Kanoo, seis passageiros do voo testaram positivo para o novo coronavírus e, portanto, a empresa está proibida de voar ao país até o dia 17 de agosto. Outra empresa afetada foi a Sri Lankan Airlines, já que o voo UL866 de Colombo para Xangai teve 23 passageiros testados positivos para o Covid-19.

Mas não pense que para por aí. Até uma empresa chinesa sofreu punições. No caso, foi a China Eastern Airlines, onde também seis passageiros testaram positivo num voo de Manila, nas Filipinas, para Xangai, no último dia 3. No caso da China Eastern, a punição foi um banimento de quatro semanas apenas na rota para Filipinas, enquanto que os voos domésticos e internacionais para outros países estão permitidos.

A Etihad Airways, por sua vez, informou que agora exigirá dos passageiros um teste para coronavírus feito nas últimas 48 horas, o requisito anterior era um teste feito até 96 horas antes da viagem. Um caso curioso sobre o Coronavírus também ocorreu num voo recente na Europa, que devido a um atraso de 60 segundos todos os passageiros foram obrigados a ficar de quarentena.