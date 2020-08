O Instagram anunciou que vai começar a solicitar uma confirmação de autenticidade para usuários que demonstrarem um padrão de comportamento não autêntico. A medida da empresa visa evitar bots na rede social e vai atingir apenas alguns usuários da plataforma.

De acordo com o Instagram, a análise será necessária para verificar se a conta realmente pertence a um usuário ativo, ou seja, para fins pessoais ou profissionais, controlados pelo próprio. Contas que apresentem incoerência em aspectos como localização da conta e tags e sinais de automação serão submetidas ao processo de autenticação.

Na análise, dados solicitados para a identificação, como RG, passaporte ou título de eleitor, ficarão retidos pelo Instagram por 30 dias, e depois serão deletados caso a investigação não precise prosseguir. A empresa afirmou que tem todos os padrões de segurança para o armazenamento das informações.

Caso uma conta reportada se recuse a colaborar com a análise, o Instagram pode diminuir a visibilidade do usuário ou até desativar a conta na rede.

Integração

Não chega a ser uma novidade os planos do Facebook em integrar os sistemas de bate-papo do WhatsApp, Instagram e Messenger em um único lugar, em vez de mantê-los independentes. Contudo, a ideia anunciada desde o ano passado agora parece ganhar seus primeiros contornos. Conforme notado pelo site The Verge, uma tela de atualização apareceu no aplicativo do Instagram ressaltando a chegada de novos recursos como novo visual colorido, mais reações de emoji, deslizar para responder e o mais interessante: a possibilidade de conversar pelo Direct com os amigos do Facebook.

Nos testes realizados aqui no Canaltech, em um dispositivo Android, a tela em questão chegou a ser exibida conforme a captura de tela abaixo. Porém, ao apertar o botão de atualizar, infelizmente o procedimento não foi concluído e as novidades não entraram em vigor. Vale ressaltar que na Play Store a última atualização do Instagram está datada em 10 de agosto e não consta nenhuma menção a integração de mensagens entre a rede social e o Facebook.

Mesmo com o lançamento do Reels no início do mês para concorrer com o popular TikTok, Mark Zuckerberg parece ainda não estar satisfeito em se “inspirar” no concorrente. De acordo com informações do TechCrunch, uma nova aba do Facebook denominada “Vídeos curtos” está em testes na Índia com função semelhante ao que vemos na polêmica rede social que, inclusive, está proibida no país asiático.

Em nota enviada à fonte, um porta-voz do Facebook confirmou que a rede social está “sempre testando novas ferramentas criativas para que possamos aprender sobre como as pessoas querem se expressar” e que “vídeos curtos são extremamente populares”. Com a rápida adoção do Reels e toda polêmica envolvendo o TikTok nos Estados Unidos, não deve demorar muito para que a novidade seja liberada para mais regiões em breve.