Trump vem recrudescendo as relações com Cuba após o movimento histórico do antecessor democrata Barack Obama. (Foto: Reprodução/Twitter Donald Trump)

O Departamento de Transporte dos EUA informou que suspenderá os voos fretados privados para Cuba para aumentar a pressão econômica dos EUA sobre o governo cubano. O secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, escreveu no Twitter que pediu essa suspensão de “voos charter privados entre os EUA e Cuba”.

“O regime de Castro usa recursos de turismo e viagens para financiar seus abusos e interferências na Venezuela. Os ditadores não podem se beneficiar das viagens aos Estados Unidos ”, escreveu Pompeo.

O pedido de Pompeo suspende todos os voos fretados entre os Estados Unidos e todos os aeroportos de Cuba, exceto para voos públicos autorizados de e para Havana e voos autorizados para fins médicos de emergência, busca e resgate e outras viagens consideradas de interesse dos EUA.

Os EUA entendem como “voo fretado público” aquele em que alguém aluga um avião e vende passagens abertamente a viajantes. Isso segue permitido. Para a maioria dos voos fretados que se enquadram na nova proibição, a suspensão entra em vigor em 13 de outubro. A ordem foi emitida no aniversário do falecido líder cubano Fidel Castro, apontou um funcionário dos EUA.

Em maio, o Departamento de Transporte americano impôs um limite de 3.600 voos fretados para Cuba por ano. Essa ação fez os voos charter ficarem em níveis similares aos de 2019, evitando um aumento. Em outubro passado, os Estados Unidos proibiram voos regulares para todas as cidades cubanas, exceto Havana. Em janeiro, o Departamento de Transporte proibiu voos fretados para qualquer aeroporto cubano, exceto Havana.

Trump vem recrudescendo as relações com Cuba após o movimento histórico do antecessor democrata Barack Obama para reatar laços com Havana. O passo nesse sentido ocorre em meio aos esforços do presidente para recuperar espaço na corrida eleitoral contra o democrata John Biden, na qual vem sendo prejudicado pela expressiva quantidade de mortes na pandemia de coronavírus e pela queda da atividade econômica este ano.

Irmão de Trump

Robert Trump, irmão mais novo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está internado em hospital de Nova York, confirmou a Casa Branca. O republicano viajou na sexta-feira (14) para visitá-lo. Não há detalhes sobre a doença do empresário de 72 anos.

“Ele está no hospital agora, e vai ficar bem, espero. Mas ele está passando por um momento difícil”, disse Trump sem dar detalhes. Funcionários da Casa Branca disseram à agência Associated Press que Robert Trump estava “seriamente doente”, também sem especificar o que aconteceu com ele.

Em entrevista coletiva, o presidente disse que tem uma ótima relação com Robert. Embora seja muito menos famoso do que seu irmão mais velho, Robert Trump foi por muito tempo parte vital do império imobiliário familiar e é muito leal ao presidente.

Robert Trump compareceu, sem sucesso, aos tribunais para tentar obter uma ordem judicial que impedisse a publicação do livro de sua sobrinha Mary Trump, intitulado “Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man” (Demais e nunca suficiente: como minha família criou o homem mais perigoso do mundo).

O livro, que apresenta Donald Trump como o produto de uma família “tóxica”, foi uma “desgraça”, disse Robert Trump. Apesar de uma ordem temporária de restrição, um juiz a levantou em julho, permitindo sua publicação.