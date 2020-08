Em derrota para os Estados Unidos, o Conselho de Segurança da ONU rejeita a extensão do embargo de armas ao Irã

Hassan Rouhan, presidente do Irã. (Foto: Presidência do Irã/Fotos Públicas)

O Conselho de Segurança da ONU rejeitou uma proposta dos Estados Unidos para uma extensão, por prazo indeterminado, do embargo à compra de armamentos pelo Irã, em vigor desde 2007 e que vai expirar em 18 de outubro. A proposta recebeu os votos contrários de Rússia e China, enquanto os demais membros permanentes, Reino Unido e França, e nove membros temporários se abstiveram. Apenas um membro não permanente do Conselho, a República Dominicana, votou a favor.

“(O Conselho de Segurança) rejeitou uma resolução razoável para estender o embargo de 13 anos sobre a venda de armas ao Irã, e pavimentou o caminho para que o maior Estado patrocinador do terrorismo compre e venda armas convencionais sem restrições específicas da ONU, pela primeira vez em mais de uma década”, afirmou em comunicado o secretário de Estado americano, Mike Pompeo. A derrota reflete o crescente isolamento dos EUA na questão iraniana no cenário internacional.

Há dois anos, o governo comandado por Donald Trump abandonou o acordo internacional sobre o programa nuclear do Irã firmado em 2015, que contou com a chancela do próprio Conselho de Segurança, e adotou uma política conhecida como de “pressão máxima” contra o país persa. As sanções unilaterais americanas ao Irã foram restabelecidas.

O resultado foi o pior possível: sem incentivos oferecidos pelos demais signatários, que temeram ser afetados pelas sanções americanas, o Irã passou a descumprir algumas de suas obrigações, especialmente no que se refere à quantidade de urânio enriquecido armazenado localmente e o nível de enriquecimento de urânio.

O abandono da iniciativa pelos EUA ajudou ainda a intensificar o clima de insegurança na região do Golfo Pérsico. Por pouco não houve um confronto direto envolvendo Teerã e Washington em janeiro deste ano, depois do assassinato pelo governo americano do general iraniano Qassem Soleimani.

O atual embargo à venda de armas ao Irã foi inicialmente implementado pela resolução 1.747, em 2007, e ampliado pela resolução 1929, de 2010. O texto impunha severas restrições ao comércio de armas pesadas, como tanques e demais veículos de combate, como forma de pressão para que o país esclarecesse questões envolvendo seu programa atômico e as acusações de que ele estaria sendo moldado para uso militar.

Mas, com o acordo de 2015, no qual o Irã se comprometeu a não construir armas atômicas, o Conselho de Segurança aprovou a resolução 2.331, de 2015, que, dentre outras medidas, estabeleceu para este ano o fim do embargo ao comércio de armas pelo Irã.

Com a derrota no Conselho de Segurança, Pompeo disse que os EUA iriam acionar um termo do acordo de 2015 que poderia levar ao restabelecimento de sanções da ONU contra o Irã. Há ceticismo, porém, sobre a capacidade americana de aprovar tal medida, além da dúvida jurídica sobre se Washington poderia acionar o mecanismo de um pacto que abandonaram.