Depois de vencer Coritiba e o Santos, o adversário do Inter pelo Brasileirão agora é o Fluminense. O duelo, válido pela terceira rodada, será neste domingo (16), às 18h, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Na segunda posição na tabela de classificação, mais três pontos podem deixar o Colorado na liderança isolada do Brasileirão. O último treino antes de entrar em campo contra o Fluminense foi realizado no Rio de Janeiro. O treinador Eduardo Coudet comandou atividade na tarde deste sábado (15), na Gávea, casa do Flamengo.

O meio-campista Patrick projetou o confronto no Maracanã e destacou a arrancada colorada na competição nacional. “Fizemos um bom jogo, conseguimos a vitória. Fizemos também um segundo jogo muito bom, vencemos em casa onde a gente é muito forte. O início foi o ideal, agora é projetar mais pontos para o futuro do campeonato”, afirmou. D’Alessandro será desfalque na equipe contra o Fluminense. O argentino apresentou um quadro de tendinite no joelho esquerdo e fica de fora da partida.

O técnico do Inter elogiou o desempenho da equipe contra o Santos, mas pediu tranquilidade. “Creio que fizemos um bom jogo. Se deu o jogo como pensado, planejado. Simplesmente temos que seguir trabalhando. Temos que sustentar uma ideia de jogo, uma forma. E seguramente desta maneira vamos nos sentindo cada vez melhor. Mas temos que ter tranquilidade”, destacou o técnico.

Apesar dos elogios, Coudet destacou que o mais importante é manter um trabalho constante, seguindo o planejado, pela grande sequência de jogos e pela dinâmica que o futebol possui: “A dinâmica do futebol atual vai tudo muito rápido. Ainda mais aqui, que há muitos jogos constantemente, cada três dias. Estamos num clube passional, isso eleva mais a dinâmica que falei. Em uma semana estávamos acima, na outra, abaixo. É preciso ter continuidade. Vejo um grupo unido, que está convencido de uma forma e de uma ideia […] Aqui não há titulares nem reservas. Vamos precisar de todos, e vou repetir o que digo sempre: somos um plantel curto. Precisamos que todos estejam 100%”.

Por fim, o técnico comentou sobre o próximo adversário, o Fluminense, comandado por Odair Hellmann, já bem conhecido pelos colorados. “Vamos pensando jogo a jogo. Agora nos cabe ir ao Rio, jogar contra o Fluminense, com um treinador (Odair Hellmann) muito inteligente, que fez muito bem o que fez aqui, que conhece a maioria desse plantel”, disse Coudet.

Bruno Fuchs

O Colorado está próximo de fechar um acordo para vender o zagueiro Bruno Fuchs ao CSKA, da Rússia, segundo informações da Rádio Grenal. O negócio com o time russo envolveria cerca de 9,5 milhões de euros (cerca de R$ 61 milhões na cotação atual): 8 milhões à vista mais1,5 milhão de euros em bônus por produtividade, além de 20% em uma futura venda. Na proposta, o zagueiro teria contrato até 2025.

A proposta do CSKA se junta às do Lille e do Monaco, da França, equipes que também fizeram investidas no atleta recentemente. O Inter já deu positivo para uma possível venda do zagueiro nesta sequência de temporada. Tanto que já buscou reforço para a posição, contratando Lucas Ribeiro.