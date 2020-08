O presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, convocou uma reunião para esta segunda-feira em que tomará decisões drásticas a respeito do futuro do clube, de acordo com a “Rac1”. É provável que o técnico Quique Setién seja oficialmente demitido, além de mudanças na diretoria, como a possível saída de Eric Abidal.

Instantes após a vergonhosa derrota da equipe blaugrana para o Bayern de Munique por 8 a 2 pela Liga dos Campeões na última sexta-feira, o mandatário havia dito que mudanças iriam acontecer.

“Não vou dizer agora as decisões, pois algumas delas já estavam tomadas e outras serão tomadas. É um dia para refletir e a partir da próxima semana tomar decisões. Foi um desastre e a partir de agora tomaremos decisões, algumas já tinham sido pensadas e falaremos”, disse.

Esta temporada foi a primeira em 13 anos que o Barcelona não conquista um único título, além de não ter chegado a nenhuma final das competições eliminatórias que disputou. O revés acachapante sofrido contra os alemães irá mudar o cenário interno do clube e nomes como Xavi e Pochettino voltam a ganhar força para o comando técnico do time.

Após a derrota, a equipe liderada por Lionel Messi deixou Lisboa rumo à Catalunha. Os principais jogadores do elenco sentiram o duro golpe e saíram calados e cabisbaixos do país em que disputaram a reta final da Liga dos Campeões.

Chegada

Semblantes fechados, nenhuma palavra, poucos torcedores e muitas reflexões na bagagem. A delegação do Barcelona deixou o hotel onde estava concentrada em Lisboa por volta das 11h do sábado (15), dia seguinte ao vexame histórico nas quartas de final da Liga dos Campeões, diante do Bayern de Munique.

Após o desembarque em Barcelona, os jogadores foram levados até o Centro de Treinamento Joan Gamper, onde buscaram seus próprios carros. Eles foram recebidos com protestos de torcedores. De acordo com o diário “Marca”, havia três cartazes nos portões da Ciutat Esportiva, com os dizeres: “diretoria e jogadores, a vergonha de 121 anos de história”, “menos luxo e mais orgulho” e “fora mercenários”. Os atletas deixaram o local pelos portões os fundos. Enquanto isso, membros da diretoria saíram pela entrada principal do CT.

Desde o título da Champions em 2015, no entanto, o Barcelona acumula quatro eliminações nas quartas de final e uma na semifinal, as últimas com derrotas contundentes: 3 a 0 para a Roma nas quartas de 2017/18 após fazer 4 a 1 na ida, e 4 a 0 para o Liverpool na semifinal do ano passado, depois de uma vitória por 3 a 0 em casa.