Com Bruno Guimarães, Marcelo e Marçal no time titular, equipe francesa derruba o campeão inglês de 2019.

Há mais seis jogadores brasileiros nas semifinais da UEFA Champions League. No sábado (15), no Estádio de Alvalade, em Lisboa, o Lyon derrotou o Manchester City por 3 a 1 e garantiu sua vaga na próxima fase. O confronto seguinte será diante do Bayern de Munique, na quarta-feira (19).

Três dos brasileiros do Lyon foram titulares na partida. Na defesa, o zagueiro Marcelo e o lateral Fernando Marçal estiveram em campo durante todos os 90 minutos do confronto. O meio-campista Bruno Guimarães também iniciou jogando, mas foi substituído no segundo tempo. Coincidentemente, deu lugar a outro brasileiro: o meia Thiago Mendes. Do banco de reservas, o lateral Rafael e o meia Jean Lucas acompanharam o triunfo do Lyon.

A equipe francesa foi a primeira a marcar no jogo. Aos 24 minutos, Cornet abriu o placar. A resposta do City veio apenas no segundo tempo, com Kevin de Bruyne, que empatou com 25 minutos de etapa complementar. Quando o jogo começou a se encaminhar para os momentos derradeiros, brilhou a estrela do atacante Moussa Dembelé, que foi às redes duas vezes para sacramentar a classificação do Lyon.

O Manchester City teve três brasileiros em campo. Campeões da Copa América com a Seleção, Ederson, Fernandinho e Gabriel Jesus foram titulares na derrota do clube inglês. Do elenco francês, os que estiveram com a Amarelinha mais recentemente foram Bruno Guimarães e Jean Lucas, que foram convocados ao longo do processo da Seleção Olímpica. O projeto do Lyon, por sinal, é comandado por outro brasileiro. Maior ídolo da história do clube, Juninho Pernambucano é o diretor de futebol da equipe francesa.