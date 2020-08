Grêmio recebe o Corinthians pela terceira rodada do Brasileirão, na Arena, em Porto Alegre

O Grêmio recebe o Corinthians neste sábado (15), na Arena em Porto Alegre, pela terceira rodada do Brasileirão. A partida deve começar às 19 horas.

Na disputa deste final, os torcedores tricolores podem esperar a volta de jogadores às suas vagas. Depois de escalar praticamente um time reserva no empate com o Ceará, na quarta-feira (12), o técnico Renato Portaluppi volta a ter força máxima no jogo contra o Corinthias. Ao todo, sete jogadores titulares devem entrar em campo. São eles: Vanderlei, Geromel, Kannemann, Maicon, Matheus Henrique, Alisson e Diego Souza. Jean Pyerre pode ser escalado, embora esteja enfrentando problemas particulares.

Com quatro pontos conquistados até aqui, o Tricolor precisa vencer para não se distanciar dos líderes.

O cenário para o Corinthians traz para o jogo deste sábado, um histórico com duas derrotas. A primeira, nos pênaltis, para o Palmeiras, custou o título estadual. Na segunda, em sua estreia pelo Brasileirão, chegou a abrir 2 a 0 contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte, mas sofreu a virada.

O ex-gremista Luan, que tem sido a mira da torcida insatisfeita, deve retornar à equipe paulista depois de ficar 90 minutos no banco de reservas do Mineirão.

O técnico Tiago Nunes ainda pode promover mais três mudanças na equipe, que fará conforme o retorno do departamento médico. Os laterais Fagner e Carlos se recuperam de dores ainda da final do Paulistão. Já o zagueiro Gil, que havia sido testado com coronavírus, aguarda o resultado dos exames.

Equipe Técnica

Grêmio – Vanderlei; Orejuela, Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Matheus Henrique e Maicon; Alisson, Jean Pyerre e Pepê; Diego Souza. Técnico: Renato Portaluppi.

Corinthians – Cássio, Michel Macedo (Fagner), Gil (Bruno Méndez), Danilo Avelar e Sidcley (Carlos); Gabriel, Éderson e Luan; Ramiro, Mateus Vital e Jô. Técnico: Tiago Nunes.

Arbitragem – Bruno Arleu de Araújo, auxiliado por Michael Corrêa e Thiago Henrique Corrêa Farinha. VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (quarteto fluminense).

