Na manhã de sábado (16), na BR 101 em Osório, a Polícia Rodoviária Federal autuou um caminhão que rotineiramente passava o pedágio sem realizar o pagamento.

Os policiais constataram pelas câmeras instaladas na praça de pedágio de Santo Antônio da Patrulha, na BR 290, que um motorista de caminhão não efetuou o pagamento da tarifa de pedágio, forçando a abertura da cancela com o veículo. O mesmo caminhão, segundo a concessionária que administra a rodovia, já transpôs mais de 40 vezes, o pedágio sem pagar nos últimos dois meses.

Durante o policiamento na rodovia, os policiais avistaram o caminhão, que foi parado para fiscalização. O veículo, com placas de Criciúma/SC, era conduzido por um homem de 36 anos.

Durante a fiscalização, os agentes constaram que as placas de identificação do caminhão estavam com os caracteres intencionalmente apagados para dificultar sua leitura. O motorista foi autuado pela evasão de pedágio e o proprietário pela irregularidade nas placas de identificação do caminhão. Ele ficará retido até a regularização das placas.