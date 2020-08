Responsável pelas relações bilaterais entre os Estados Unidos e o Rio Grande do Sul, o Consulado dos Estados Unidos em Porto Alegre tem um novo cônsul-geral. Há três semanas no posto que estava a diplomata Julia Harlan, Shane Christensen se reuniu com o governador Eduardo Leite por videoconferência.

Leite expôs a agenda de governo que vem implementando no Estado desde o ano passado, como as reformas administrativa, previdenciária e tributária, que está em curso na Assembleia Legislativa, as privatizações, concessões e parcerias público-privadas (PPPs), entre outras ações que buscam equilíbrio fiscal e dar competitividade ao RS.

Além disso, explicou as ações que vem sendo tomadas no enfrentamento ao coronavírus e as medidas planejadas para o pós-pandemia. “Temos uma agenda muito clara de governo e não a deixamos de lado embora, claro, tivemos e estamos dando prioridade para contornar a crise sanitária sem colapsar o sistema de saúde. Temos tidos bons resultados e estamos confiantes de que logo iremos poder retomar com mais força as ações de desenvolvimento do nosso Estado”, afirmou o governador.

“Em relação às nossas prioridades, vamos continuar ajudando o Brasil a combater a pandemia de Covid-19, queremos fortalecer a cooperação econômica e comercial, vamos reforçar os laços entre os nossos povos e fortaleceremos nossa cooperação na área de segurança”, afirmou o cônsul.

“Queremos elaborar um plano estratégico para ampliar os laços entre os EUA e o RS, principalmente em termos comerciais e de investimentos bilaterais. O seu Estado é um dos nossos focos de interesse, principalmente no setor agrícola e de tecnologia”, afirmou o cônsul-geral.

Natural do estado de Montana, o novo representante do governo americano na capital gaúcha é funcionário do Departamento de Estado americano há 20 anos. Foi conselheiro político da embaixada dos Estados Unidos em Havana (Cuba) e trabalhou na missão na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), em Paris, entre 2010 e 2013. Além disso, foi assistente executivo da missão dos EUA nas Nações Unidas, em Nova York.

“Aguardamos a oportunidade estarmos pessoalmente juntos para trabalharmos em favor das melhores relações entre os EUA e o RS. E, claro, seja bem-vindo ao Rio Grande do Sul”, concluiu o governador. O secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Rodrigo Lorenzoni, também participou da reunião virtual.

Bandeiras

O governo do Rio Grande do Sul classificou, na sexta-feira (14), 16 das 21 regiões na bandeira vermelha no mapa preliminar da 15ª rodada do Distanciamento Controlado. As áreas que, segundo o governo estadual, apresentaram piora nessa semana e representam alto risco para contaminação para o novo coronavírus foram: Uruguaiana, Guaíba, Santo Ângelo, Cruz Alta, Ijuí, Santa Rosa e Caxias do Sul. Já Porto Alegre, Capão da Canoa, Taquara, Novo Hamburgo, Canoas, Palmeira das Missões, Erechim, Passo Fundo e Pelotas permanecem com a bandeira vermelha.

As outras cinco regiões – Santa Maria, Lajeado, Bagé, Santa Cruz do Sul e Cachoeira do Sul – ficaram com a bandeira laranja, o que representa risco médio para o contágio para o novo coronavírus. Mais uma vez não houve área alguma classificada como bandeira amarela, de baixo risco de transmissão.