O governo do Estado busca alternativas para as Escolas de Educação Infantil

O secretário de Articulação e Apoio aos Municípios, Agostinho Meirelles, recebeu representantes do Sindicreches do Estado do Rio Grande do Sul para avançar no apoio do Governo às solicitações das escolas particulares que atendem crianças de 0 a 5 anos de idade. Desde a paralisação das aulas, em função da pandemia, 90 mil crianças não estão sendo atendidas. Existe uma estimativa de que 15% das escolas foram fechadas definitivamente e este número pode ser maior caso não haja recursos e leve ainda mais tempo para o retorno das atividades. A situação também se agrava porque, a partir desta segunda-feira, a folha de pagamento volta a ser integral com o fim do prazo de 90 dias da Medida Provisória 936/20 que estabelecia redução proporcional de jornada e salário.

Agostinho Meirelles comunicou na reunião a possibilidade da criação de duas linhas de crédito, uma junto ao Banrisul e outra do programa de microcrédito da Secretaria do Trabalho Cidadania e Assistência Social. “O Estado nos atendeu muito bem ao sugerir um calendário a partir do dia 31 de agosto, mas queremos que a Educação Infantil seja considerada uma atividade essencial. Com a retomada das pessoas ao trabalho existe a necessidade de que os pais deixem seus filhos na escola”, salientou a presidente do Sindicreches-RS, Carina Becker Köche.

O comitê de enfrentamento ao Covid -19 do Sindicreches, dirigido por Letícia Mello, entregou um dossiê com dados de escolas infantis, inclusive de outros países, que sugerem riscos menores à saúde e à segurança das crianças quando estão em escolas habilitadas para educação infantil. A aproximação do setor com o governo se deu por iniciativa das EEI de Pelotas e do vereador da cidade, Marcola. O presidente da Câmara de Vereadores de Alvorada, Juliano Marinho, também participou da reunião.

Pesquisas

Mas o que a ciência diz sobre as escolas durante a pandemia? Elas podem reabrir agora com segurança para alunos e professores? O fechamento delas ajudou a conter a pandemia?

Em termos gerais, as pesquisas sugerem que pode ser seguro reabrir escolas onde não há grandes surtos da doença, mas que seria necessário manter medidas como distanciamento social. Além disso, seria vital ter um bom sistema de testes e de rastreamento de contatos — algo que inexiste em diversos lugares, como no Brasil.

Os estudos também mostram que professores, funcionários e alunos de escolas secundárias estão em maior risco que crianças pequenas de contrair a covid-19 — e que esses riscos não são nada desprezíveis.

Também está comprovado que diversas escolas no mundo — tanto primárias, quanto secundárias — registraram grandes surtos da doença. No Brasil a maioria das escolas permanece fechada e sem previsão sequer de quando vão reabrir. Mas já há alguns planos mais avançados.

No Rio de Janeiro, algumas escolas da rede privada já retomaram suas atividades em agosto — mas com relatos de pouca presença de alunos e processos na justiça contra a reabertura. Alguns sindicatos de professores estão em greve contra a reabertura.

Em São Paulo, o governo estadual chegou a anunciar o dia 8 de setembro como o previsto para reabertura, mas isso ainda não foi confirmado. No hemisfério norte, setembro coincide com o começo do ano letivo e muitos países já anunciaram que vão reabrir, mesmo em meio a temores de que uma segunda onda de coronavírus pode estar começando.

No Reino Unido, o governo disse que sua prioridade máxima é retomar as aulas a partir de setembro, e estuda até fechar outros segmentos da economia (como bares e restaurantes) como contrapartida para a reabertura das escolas.

O governo britânico também indicou que pode multar pais que não levarem seus filhos à escola, o que provocou reações fortes da sociedade. Um sindicato que representa 300 mil professores exige maiores garantias de que haverá segurança no retorno às aulas.