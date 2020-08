Número de mortes por coronavírus sobe para 2.647 no Rio Grande do Sul e mais de 97,4 mil infectados

O Rio Grande do Sul registrou no sábado (15) um total de 2.647 mortos e 97.445 infectados pelo coronavírus. A informação é da Secretaria Estadual da Saúde, que também atualizou o cenário da pandemia no Estado. De acordo com o governo, o número de recuperados da doença é de 85.872, representando 88% dos contaminados.

Segundo a SES, a atualização contou com 2.310 novos casos da doença e 16 óbitos que aconteceram entre os dias 15 de julho e 14 de agosto, com taxa de letalidade do vírus em 2,7%.

As vítimas do coronavírus são dos municípios de Alvorada (homem, 61 anos), Caxias do Sul (mulheres de 53 anos e 60 anos), Nova Santa Rita (mulher, 75 anos), Novo Hamburgo (homem, 73 anos), Porto Alegre com duas mulheres (79 anos e 87 anos) e dois homens (64 e 68 anos), São Gabriel (homem, 54 anos), São Leopoldo (homem de 60 anos e mulher, 48 anos), Uruguaiana (homem, 51 anos), Viamão (mulher, 73 anos, e homem de 70 anos), além de Vista Gaúcha (homem, 89 anos).

Pelas redes sociais, a Secretaria Estadual de Saúde informou que “Houve uma queda nos números divulgados hoje [sábado] de novos óbitos e casos internados em virtude de uma instabilidade no sistema de notificação. Entre a tarde de sexta-feira e a manhã deste sábado não foi possível o acesso para digitação e atualização dos casos”.

A SES disse ainda que a ferramenta usada para registrar os pacientes com coronavírus teve o funcionamento normalizado pelo Ministério da Saúde e “os registros pendentes devem ser regularizados durante os próximos dias”.

O RS tem 76,5% dos leitos de UTI ocupados, neste sábado, e destes, 26,6% são de pacientes com Covid-19 ou suspeita da doença.

A atualização teve sete casos excluídos por duplicidade ou revisão de resultado.

Distanciamento controlado – O mapa preliminar da 15ª rodada do Distanciamento Controlado traz 16 regiões classificadas com alto risco epidemiológico de coronavírus, recebendo bandeira vermelha. As outras cinco regiões ficaram com risco médio (bandeira laranja). As bandeiras definitivas serão divulgadas na segunda-feira (17).

A partir desta semana, as associações regionais terão duas alternativas caso não concordem com a classificação preliminar. Além dos pedidos de reconsideração, em vigor desde a sétima rodada, as regiões Covid que quiserem adotar protocolos menos restritivos à bandeira na qual estão classificados, mas no mínimo iguais à bandeira anterior poderão elaborar planos estruturados próprios aprovados por no mínimo dois terços dos prefeitos e avalizados por uma equipe técnica.

Além disso, os documentos devem ser encaminhados para o Gabinete de Crise exclusivamente via formulário eletrônico, com no mínimo 48 horas de antecedência do início da vigência de seu plano, no endereço https://bit.ly/formulariocogestao.

O pedido de reconsideração à classificação da bandeira, que pode ser feito via associação regional ou pelo próprio município, também deverá ser encaminhado exclusivamente por meio de formulário eletrônico, no site https://forms.gle/qR6qg7TjGhBXvqiq5, no prazo máximo de 36 horas após a divulgação do mapa preliminar – ou seja, até as 6h de domingo (16/8).

Ambas as alternativas foram resultado do diálogo do governo do Estado com os municípios, que passam a ter cogestão do Distanciamento Controlado.