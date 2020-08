Santa Catarina registra 120.001 casos confirmados de coronavírus e contabiliza 1.767 pessoas mortas pela doença no Estado. Os dados foram divulgados no fim da tarde de sábado (15) pelo governo estadual. Foram registradas mortes por coronavírus em 188 das 295 cidades catarinenses. A taxa de ocupação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no Estado é de 78,1%.

Foram acrescentadas ao boletim 25 mortes e 1.818 novos casos em 24 horas, com taxa de letalidade de 1,47%.

No Estado, Joinville é a cidade com mais casos, com 10.079 confirmações. Entretanto, todos os 295 municípios catarinenses têm pelo menos um caso confirmado. Em 188 deles há pessoas que morreram por causa da doença.

Blumenau tem o segundo maior número de registros, com 7.200. Em seguida, estão Balneário Camboriú (5.248), Florianópolis (4.934), Chapecó (4.693), Itajaí (4.269), Criciúma (3.878), Brusque (3.624), São José (3.462) e Palhoça (3.309).

Ao todo, há 106.856 pacientes recuperados no Estado catarinense.

Leitos de UTI – De acordo com o governo estadual, há 320 leitos de UTI vagos em todo o estado. Dos 1.461 leitos existentes, 1.141 estão ocupados. Desses, 515 são utilizados por pacientes com confirmação ou suspeita de infecção por coronavírus.