Por Redação O Sul | 15 de agosto de 2023

Atacante deixa o Paris Saint-Germain e assina contrato de duas temporadas com a equipe saudita Foto: Al-Hilal/Twitter Atacante deixa o Paris Saint-Germain e assina contrato de duas temporadas com a equipe saudita Foto: Al-Hilal/Twitter

Neymar é do Al-Hilal. Os sauditas anunciaram nesta terça-feira (15) a contratação do atacante brasileiro, que deixou o Paris Saint-Germain e assinou com o clube árabe por duas temporadas.

De acordo com o jornal francês L’Équipe, o PSG vai receber cerca de 90 milhões de euros (quase R$ 500 milhões) pela transferência, enquanto o jogador terá um salário de aproximadamente 160 milhões de euros (R$ 870 milhões) pelos dois anos de contrato.

“O talento maravilhoso… que atrai a atenção de todos”, diz a publicação da conta oficial do Al-Hilal. “Estou aqui na Arábia Saudita, eu sou Al-Hilal”, diz Neymar no anúncio. Na última semana, a imprensa francesa noticiou que Neymar já havia sido avisado pelo técnico Luis Enrique que estava fora dos planos do PSG para a temporada.

O clube parisiense agradeceu ao brasileiro pelos anos de serviços prestados. Nasser Al-Khelaifi, presidente do Paris Saint-Germain, chamou o camisa 10 de “lenda”.

“É inevitavelmente difícil dizer adeus a uma lenda do clube, o que Neymar será eternamente. Nunca vou me esquecer do dia em que ele chegou ao Paris Saint-Germain, nem do que ele trouxe para o clube e para o nosso projeto nos últimos seis anos. Vivemos juntos momentos extraordinários e Neymar será sempre parte da nossa história. Gostaria de agradecer a ele e a sua família. Desejamos a Neymar o melhor para o seu futuro e na sua próxima aventura”, afirmou Al-Khelaifi, em nota publicada no site oficial do PSG.

A relação entre Neymar e o astro francês Mbappé foi um dos assuntos envolvendo a transferência. Na última segunda-feira (14), o atacante brasileiro curtiu uma publicação que criticava a postura do francês.

“No verão passado, Kylian Mbappé deixou claro ao PSG que não havia mais espaço para ele e Neymar no mesmo elenco. Por coincidência, no dia que Neymar praticamente foi anunciado no Al-Hilal, Mbappé voltou aos treinos super feliz”, dizia a página.

O Santos receberá um valor considerável com a transferência de Neymar para o Al-Hilal. Por ter revelado o jogador, o Peixe tem direito a 4% do valor da negociação, que ficam na casa dos R$ 20 milhões.

Al-Hilal

Com a transferência, Neymar vai jogar na equipe do técnico português Jorge Jesus (ex-técnico do Flamengo) e ao lado de outras estrelas do futebol mundial, como o goleiro francês Édouard Mendy (ex-Chelsea), o zagueiro senegalês Koulibaly (ex-Chelsea), os meias Rúben Neves (ex-Wolverhampton) e Sergej Milinkovic-Savic (ex-Lazio), além dos brasileiros Michael (ex-Flamengo) e Malcom (ex-Corinthians).

Na estreia da equipe no Campeonato Saudita, o Al-Hilal venceu o Abha por 3 a 1, com três gols de Malcom.

Neymar no PSG

Neymar chegou ao PSG para disputar a temporada 2017/2018, naquela que se mantém como a transferência mais cara da história do futebol até hoje: de 222 milhões de euros (R$ 812 milhões à época).

Pelo PSG, Neymar disputou 173 partidas e marcou 118 gols. Apesar do alto desempenho quando esteve em campo, a trajetória do brasileiro pelo clube francês ficou marcada também pelas lesões, o que explica um número baixo de jogos em cinco temporadas.

Com a camisa do Paris Saint-Germain, Neymar conquistou o Campeonato Francês cinco vezes, a Copa da França em três oportunidades, a Copa da Liga Francesa duas vezes e um tricampeonato da Supercopa da França. A Champions League, principal objetivo do clube, no entanto, não foi conquistada.

Na temporada 2019/2020, o PSG foi à final da Champions, mas perdeu por 1 a 0 para o Bayern de Munique e ficou com o vice-campeonato.

