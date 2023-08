Porto Alegre Fluxo de desembarques internacionais registra recorde no aeroporto de Porto Alegre depois da pandemia

Quase 18 mil turistas de outros países chegaram a Porto Alegre em julho Foto: Rodger Timm/PMPA Quase 18 mil turistas de outros países chegaram a Porto Alegre em julho Foto: Rodger Timm/PMPA

Levantamento da SMDET (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo) mostrou que o mês de junho deste ano registrou o maior número de desembarques internacionais depois da adoção de lockdown pela pandemia de Covid-19, em meados de março de 2020.

Chegaram ao Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, quase 18 mil turistas. Desde o início de 2023, desembarcaram na cidade 82.965 passageiros de outros países, aumento de 66% em comparação ao mesmo período de 2022.

Para a titular da SMDET, Júlia Evangelista Tavares, Porto Alegre está retomando o movimento turístico pré-pandemia. “A Capital está fortalecendo e qualificando seus atrativos e serviços turísticos. Hoje temos muitas experiências para oferecer – com hotelaria e gastronomia de destaque nacional – além de eventos consolidados como o South Summit e a Maratona Internacional”, enfatizou.

Os dados de chegadas foram extraídos do Painel de Turismo, desenvolvido pela equipe econômica da SMDET, com base em informações da Fraport. O painel traz, ainda, informações sobre a taxa de ocupação de hotéis; perfil dos trabalhadores e localização da rede hoteleira, bares e restaurantes; e o perfil dos atendimentos no CIT (Centro de Informações Turísticas).

Conforme o responsável pelos estudos, o economista Rodrigo de Assis, os dados demonstram uma retomada da atividade econômica na Capital. “O fluxo contínuo de turistas permite o desenvolvimento econômico, além de ampliar e melhorar os atrativos da cidade, gerando renda e emprego”, acrescentou. O painel está disponível aqui.

Recentemente, a Azul Viagens anunciou 19 voos semanais com destino ao Aeroporto Internacional Salgado Filho. A empresa espera atender a estimativa de 20 mil passageiros no fim do ano, principalmente no Natal, que buscam a Serra gaúcha como destino turístico.

Os voos semanais vão sair de Belo Horizonte, Brasília, Uberlândia, Goiânia, Congonhas, em São Paulo, além de Campinas, Presidente Prudente, Ribeirão Preto e Bauru. A expectativa da ampliação dos voos, segundo a secretária Júlia, é de que os turistas que chegam à Capital permaneçam alguns dias para aproveitar os atrativos da cidade.

