Por Redação O Sul | 15 de agosto de 2023

Zagueiro estava pendurado e recebeu o terceiro cartão amarelo nos acréscimos do segundo tempo de derrota para o Botafogo Foto: Ricardo Duarte/Inter

O Inter terá um desfalque certo no próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro, contra o Fortaleza. O zagueiro Gabriel Mercado recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota para o Botafogo, no último sábado (12), e cumprirá suspensão automática no jogo do próximo sábado (19), às 16h, no Beira-Rio, em Porto Alegre.

Além dele, Rochet e Gabriel também receberam amarelo no jogo. O goleiro, aliás, passa a ficar pendurado com dois cartões no campeonato.

Sem Mercado, Eduardo Coudet tem Nico Hernández e Igor Gomes como alternativas na zaga. Contudo, há possibilidade de preservações na partida com o Fortaleza, visto que o Inter estará a poucos dias do jogo de ida das quartas de final da Libertadores, contra o Bolívar em La Paz.

Vitão é o titular, mas ele e demais titulares serão avaliados durante a semana para o treinador saber quem terá condições de entrar em campo no sábado e quem será poupado visando o duelo na Bolívia. O elenco colorado terá semana cheia para trabalhar.

Em 13º lugar no Brasileiro, o Inter não vence há sete partidas no certame nacional. Com 24 pontos, pode perder uma posição neste domingo exatamente para o Fortaleza, o próximo adversário. A partida no sábado no Beira-Rio abrirá a 20ª rodada, a primeira do segundo turno.

