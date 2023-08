Inter Inter define logística para Libertadores e viajará a La Paz no dia do jogo

Por Redação O Sul | 15 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











Com o objetivo de amenizar os efeitos dos 3,6 mil metros de altitude, a delegação colorada viajará a La Paz apenas horas antes do jogo Foto: Ricardo Duarte/Inter Foto: Ricardo Duarte/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Inter definiu a logística para o confronto contra o Bolívar pelas quartas de final da Libertadores. Com o objetivo de amenizar os efeitos dos 3,6 mil metros de altitude, a delegação colorada viajará a La Paz apenas horas antes do jogo. Antes, fará uma parada em Santa Cruz de la Sierra para dormir de segunda para terça-feira.

Depois de enfrentar o Fortaleza, às 16h de sábado, no Beira-Rio, pelo Brasileirão, o elenco treinará no domingo (20) e na segunda-feira (21) pela manhã no CT Parque Gigante. O Colorado embarca à tarde, em voo fretado, para a cidade a 416 metros acima do nível do mar.

A viagem para La Paz está prevista para o fim da manhã de terça-feira (22), cerca de seis horas antes da partida. O duelo de ida com o Bolívar está marcado para as 19h (de Brasília), 18h (horário local). O tempo de voo entre as cidades tem duração estimada de uma hora e dez minutos.

A recomendação é ficar o mínimo de tempo possível na altitude. O plano foi traçado para atenuar os efeitos dos 3,6 mil metros. Por isso, os jogadores não realizarão nenhuma atividade em solo boliviano. O retorno para a capital gaúcha está programado para quarta-feira pela manhã.

O desafio será no Hernando Siles, com capacidade para pouco mais de 40 mil pessoas, estádio com maior altitude na atual edição da Libertadores. A casa do Bolívar supera os 2,8 mil metros do Gonzalo Pozo Ripalda, do Aucas, e do Banco Guayaquil, do Independiente del Valle.

O Inter chega às quartas de final depois de eliminar o River Plate nos pênaltis. O Bolívar, por sua vez, volta às quartas após nove anos ao eliminar o Athletico-PR nos pênaltis.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/inter-define-logistica-para-libertadores-e-viajara-a-la-paz-no-dia-do-jogo/

Inter define logística para Libertadores e viajará a La Paz no dia do jogo

2023-08-15