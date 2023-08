Inter Inter se prepara para o duelo contra o Fortaleza pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 15 de agosto de 2023

O treinador Eduardo Coudet comandou exercícios de troca de passes, pressão sob o adversário e posse de bola Foto: Ricardo Duarte/Inter Foto: Ricardo Duarte/Inter

O Inter treinou forte no CT Parque Gigante, em Porto Alegre, para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Na manhã desta terça-feira (15), os jogadores foram ao gramado e realizaram diversas atividades técnicas e táticas, dando sequência na preparação para enfrentar o Fortaleza.

O treinador Eduardo Coudet comandou exercícios de troca de passes, pressão sob o adversário e posse de bola. Depois, na parte fechada do treinamento, um trabalho com os jogadores de ataque de um lado do campo e de defesa no outro.

O comandante argentino tem a semana de treinos para ajustar a equipe para o jogo com o Fortaleza. O duelo com o time cearense está marcado para sábado (19), às 16h, no estádio Beira-Rio, na abertura do returno do Brasileirão.

Inter se prepara para o duelo contra o Fortaleza pelo Brasileirão

