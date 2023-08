Brasil Ministério diz que o sistema nacional de energia foi restabelecido no Brasil, fora alguns ajustes pontuais

Por Redação O Sul | 15 de agosto de 2023

As causas do problema, segundo o ONS, ainda estão sendo apuradas Foto: Divulgação (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O MME (Ministério de Minas e Energia) informou por volta de 15h desta terça-feira (15) que o sistema nacional de energia foi restabelecido no Brasil, após o apagão do início do dia. Segundo o ministério, apenas algumas localidades pontuais ainda necessitavam de ajustes na parte da tarde.

“O Ministério de Minas e Energia, em atualização à situação de atendimento elétrico brasileiro, informa que o sistema nacional de energia foi restabelecido, às 14h30, restando ajustes pontuais a serem realizados pelas distribuidoras em algumas cidades”, afirmou a pasta em nota.

O apagão afetou 25 estados e o Distrito Federal. De acordo com o ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico), uma “ocorrência” às 8h31 levou a uma “separação elétrica” no sistema interligado.

Na prática, é como se as regiões Norte e Nordeste do país tivessem se desconectado das regiões Sul e Sudeste. As causas do problema, segundo o ONS, ainda estão sendo apuradas.

2023-08-15