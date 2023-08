Grêmio Grêmio realiza treino e embarca rumo ao Rio de Janeiro para duelo com o Flamengo na grande final da Copa do Brasil

Por Redação O Sul | 15 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











Grêmio busca resultado histórico no Maracanã em busca de mais uma final de Copa do Brasil Foto: Lucas Uebel/Grêmio Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

No início da tarde desta terça-feira (15), o plantel gremista embarcou para o Rio de Janeiro em busca de um resultado histórico e uma vaga na grande final da Copa do Brasil de 2023.

Para que isso ocorra, o Tricolor precisa reverter uma desvantagem de 2 a 0 ocorrida no jogo de ida, na Arena, em Porto Alegre. Só com a vitória com mais de dois gols de diferença sobre o Flamengo, nesta quarta-feira (16), às 21h30, dentro do Maracanã, dá a classificação à equipe do técnico Renato Portaluppi. Um triunfo com margem de dois gols leva a decisão para as penalidades.

Na manhã desta terça-feira, no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre, o Tricolor realizou o último treinamento antes da viagem rumo à capital carioca. O trabalho foi com os portões fechados à imprensa e fica a expectativa quanto ao time que Renato colocará em campo.

O comandante gremista teve apenas hoje para trabalhar a equipe já que, no treino de ontem, aqueles atletas que venceram o Fluminense, domingo, pelo Brasileirão, fizeram apenas regenerativo.

Na quinta-feira (17), após o duelo pela Copa do Brasil, o grupo viaja para São Paulo e fica concentrado para enfrentar o Santos, domingo (20), na Vila Belmiro, pelo Brasileirão. Neste jogo, Villasanti e Suárez, suspensos com três cartões amarelos, estão de fora.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/gremio-realiza-treino-e-embarca-rumo-ao-rio-de-janeiro-para-duelo-com-o-flamengo-na-grande-final-da-copa-do-brasil/

Grêmio realiza treino e embarca rumo ao Rio de Janeiro para duelo com o Flamengo na grande final da Copa do Brasil

2023-08-15