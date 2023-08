Grêmio Grêmio comemora 60 anos de sua principal marca com a visita do ilustrador Helio Devinar

Por Redação O Sul | 15 de agosto de 2023

Escudo atual do Clube celebra seu 60º aniversário nesta terça-feira e presenteia o criador da obra (E) com uma camisa tricolor Foto: Renan Jardim/Grêmio FBPA Escudo atual do Clube celebra seu 60º aniversário nesta terça-feira e presenteia o criador da obra com uma camisa tricolor Foto: Renan Jardim/Grêmio FBPA

O Grêmio celebra nesta terça-feira (15), o aniversário de 60 anos do escudo atual do Clube. Para marcar a data, o presidente Alberto Guerra recebeu na Arena o ilustrador e fotógrafo Helio Devinar, responsável por desenhar a primeira versão publicada do então novo distintivo do Tricolor.

Em um encontro de muitas lembranças históricas, com relatos de quem acompanhou o Grêmio desde o pavilhão da Baixada do Moinhos de Vento, Helio Devinar reviveu, ao lado da família, passagens de sua trajetória junto ao Clube, traduzidas em fotos, gravuras e caricaturas.

As relíquias foram mostradas ao mandatário gremista, um entusiasta sobre tudo o que trata da história do Tricolor: “Seu Helio Devinar é a representação viva de uma época riquíssima que nos faz viajar no tempo e entender como o Grêmio chegou ao tamanho que tem hoje”, sublinha Alberto Guerra.

O artista, que se associou ao Clube em 1943, foi presenteado com uma camisa tricolor com a marca printada às costas e se emocionou com o presente: “É uma honra ser reconhecido dessa forma, recebendo esse presente do Clube”, disse ele.

Gaúcho de Porto Alegre, Helio André Devinar foi ilustrador, fotógrafo e colaborador do Grêmio durante mais de seis décadas. Seu Helio, como é carinhosamente conhecido, iniciou sua trajetória no Grêmio no ano de 1956, quando passou a colaborar com ilustrações na Revista do Clube.

Além de caricaturas de jogadores e personalidades ligadas ao Tricolor, ilustrava em gráficos os gols das partidas disputadas pelo Grêmio, obras que estão presentes em diversas publicações do Tricolor.

Em agosto de 1963, junto com o ex-conselheiro Henrique Licht e sua esposa Amarilli Licht, seu Helio foi um dos responsáveis pelo desenho do novo distintivo do Tricolor, no qual a palavra “Foot-ball” deu lugar a “Grêmio” no centro do escudo. São também obras dele as maquetes do campo e do primeiro pavilhão do Estádio da Baixada dos Moinhos de Vento expostos no Museu do Clube desde a sua inauguração em 1984.

