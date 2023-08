Grêmio Camisa Oficial do Luan tem desconto na GrêmioMania da Arena e site

Por Redação O Sul | 15 de agosto de 2023

Promoção até dia 31 de agosto de 2023 Foto: Grêmio/Divulgação Promoção até dia 31 de agosto de 2023 Foto: Grêmio/Divulgação

No último domingo (13), na partida contra o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro, o jogador Luan voltou a vestir a camisa do Grêmio, manto que defendeu com muito amor conquistando títulos como Libertadores, Recopa Sul-Americana, Copa do Brasil e Estaduais.

Para celebrar o retorno do Rei da América ao Tricolor, a GrêmioMania da Arena está com uma promoção mais do que especial para os associados.

A partir desta terça-feira (15) até o dia 31 de agosto, na compra de camisa personalizada do Luan, com o número 7, o sócio gremista tem 20% OFF. A promoção é válida para os modelos OF1 2023 e OF2 2023 masculino, feminino, juvenil e infantil, em todos os tamanhos.

O sócio pode adquirir a sua camisa do Luan também pelo site www.gremiomania.com.br.

