Brasil Brasileiro entra para a lista das 24 pessoas com maior QI do mundo que tenham feitos criativos comprovados

Por Redação O Sul | 15 de agosto de 2023

Dr. Fabiano de Abreu Agrela é neurocientista e possui um dos maiores QIs já registrado do mundo Foto: Dr. Fabiano de Abreu Agrela/MF Press Global Foto: Dr. Fabiano de Abreu Agrela/MF Press Global

No dia 10 de agosto foi celebrado o Dia Internacional da Superdotação de acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde), uma data que lembra as pessoas que possuem altas habilidades cognitivas, as suas necessidades e ferramentas.

Para ser considerado superdotado, tem que ter acima de 98 de percentil o que significa 131 pontos adquiridos através de testes de QI aplicados por profissionais qualificados.

Só para se ter uma ideia, nos Estados Unidos e no continente europeu, para aplicar o teste os profissionais de psicologia precisam ter doutorado em neuropsicologia e especialização em aplicação de testes de QI. Uma outra conferência sobre o resultado e validação dos testes é através de sociedades de alto QI.

O que são Sociedades de Alto QI?

As sociedades restritas de alto QI são grupos seletos que reúnem indivíduos com altas habilidades cognitivas. Elas possuem critérios rigorosos de admissão e apenas pessoas com altos índices em testes de QI podem se tornar membros, elas são fundamentais para a interação entre os participantes e estímulo ao seu potencial.

Mas apesar de todo esse processo rigoroso para admissão, existem pessoas que conseguem se destacar de tal forma que são aprovadas em diversas sociedades com alto nível de restrição, como é o caso do brasileiro e Pós PhD em neurociências Dr. Fabiano de Abreu Agrela.

Sociedades restritas de Alto QI

Dr. Fabiano já é membro da Mensa, a mais famosa sociedade da área, que só aceita membros com pontuação acima de 98 de percentil, Intertel, acima de 99 de percentil, Triple Nine Society e ISPE High IQ Society, com 99,9 de percentil, além da ISI Society, que, além de pedir 99,95 de percentil ainda realiza comprovações de feitos criativos para ingresso.

Agora, a HELLIQ High IQ Society também faz parte da lista, ela pede um QI de 196 com o desvio padrão 24, 164 com desvio padrão 16 e 160 pontos com desvio padrão 15, ou seja, para se tornar membro de um sociedade como essa é necessário bater o teto dos testes de QI.

A criatividade a ser comprovada do neurocientista começa pela quantidade de carreiras que lançou, em seu trabalho como assessor, foram mais de mil pessoas que, foi necessário criatividade para a movimentação que os fizessem se destacar.

Também alguns de seus conceitos no mundo científico, assim como diversas previsões como por exemplo o mau uso da internet estar diminuindo a inteligência, o narcisismo patológico da sociedade pelo excesso de uso das redes sociais e as consequências psicológicas, a relação da Covid-19 e a falta de memória, entre muitos outros textos registrados que antecederam acontecimentos.

O Dr. Fabiano de Abreu se tornou membro da Sigma Xi ano passado, sociedade científica com mais de 200 prêmios Nobel e que só entra quem é convidado e aprovado pelo comitê. Também é membro da restrita sociedade Royal Society of Biology no Reino Unido e da Society dos Neuroscience nos Estados Unidos. Tem 200 estudos publicados e 15 livros lançados.

Sobre Dr. Fabiano de Abreu Agrela

Dr. Fabiano de Abreu Agrela Rodrigues MRSB é Pós PhD em Neurociências eleito membro da Sigma Xi, membro da Society for Neuroscience nos Estados Unidos , membro da Royal Society of Biology no Reino Unido e da APA – American Philosophical Association também nos Estados Unidos. Mestre em Psicologia, Licenciado em Biologia e História; também Tecnólogo em Antropologia e filosofia com várias formações nacionais e internacionais em Neurociências e Neuropsicologia. Membro das sociedades de alto QI Mensa, Intertel, ISPE High IQ Society, Triple Nine Society, ISI-Society e HELLIQ Society High IQ. Autor de mais de 200 artigos científicos e 15 livros.

