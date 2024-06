Inter Alan Patrick e Lucca não participam de treino do Inter

Dupla atuou no Gre-Nal 442, no último sábado (22), mas ainda se recupera de problemas físicos Foto: Ricardo Duarte/S. C. Internacional Dupla atuou no Gre-Nal 442, no último sábado (22), mas ainda se recupera de problemas físicos (Foto: Ricardo Duarte/S. C. Internacional) Foto: Ricardo Duarte/S. C. Internacional

O meia Alan Patrick e o atacante Lucca foram ausências no treino do Inter na tarde de segunda-feira (24), no CT Morada dos Quero-Queros, em Alvorada. Eles realizaram trabalhos especiais. O time de Eduardo Coudet se reapresentou após a vitória no Gre-Nal 442 no último sábado (22) e iniciou a preparação para encarar o Atlético-MG na quarta-feira (26) pelo Brasileirão.

Lucca e Alan Patrick atuaram no clássico contra o Grêmio, mas ainda se recuperam de problemas físicos. Portanto, são dúvidas para o próximo duelo. O camisa dez teve participação decisiva no gol colorado, ao driblar o volante gremista Felipe Carballo. Já o atacante de 21 anos precisou ser substituído 10 minutos depois de ingressar no Gre-Nal ao voltar a sentir desconforto na coxa esquerda.

Além de Lucca e Alan Patrick, o técnico Eduardo Coudet não poderá contar com as presenças de Fernando e Bustos, suspenso no Gre-Nal ao receber o terceiro cartão amarelo. Além disso, Coudet vem monitorando o desgaste dos jogadores pela alta sequência de partidas e pode promover outras mudanças no time contra o Atlético-MG.

