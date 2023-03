Inter Alan Patrick e Mário Fernandes viram dúvidas do Inter para a semifinal do Gauchão

Por Redação O Sul | 13 de março de 2023

Os jogadores apresentaram incômodo na coxa direita durante a última partida do Gauchão Foto: Ricardo Duarte/Inter Os jogadores apresentaram incômodo na coxa direita e serão reavaliados pelo departamento médico (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

Apesar da goleada por 4 a 1 diante do Esportivo, no último sábado (11) o Inter saiu de campo com algumas preocupações. Alan Patrick e Mário Fernandes saíram com desconfortos musculares e serão reavaliados pelo departamento médico colorado durante a semana.

O camisa 10 explicou em sua entrevista após a partida em qual momento teria sentido o desconforto. O capitão colorado ainda ressaltou que sua saída de campo foi por precaução.

“Depois de uma finalização, por precaução. Avaliaremos com os médicos. Acredito que não seja sério, mas é importante cuidar”, disse Alan Patrick.

Com a goleada deste final de semana, o Inter acabou a primeira fase do Gauchão em segundo lugar, com 22 pontos. O Colorado encara o Caxias nas semifinais do estadual. A partida de ida será disputada no Centenário no próximo sábado (18), às 16h30.

