Por Redação O Sul | 13 de março de 2023

Aos 41 minutos do segundo tempo, o lateral deu um carrinho em Matheuzinho e deixou a partida Foto: Lucas Uebel/Grêmio Aos 41 minutos do segundo tempo, deu um carrinho em Matheuzinho e deixou a partida. (Foto: Liamara Polli/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Durante o empate, por 0 a 0 entre Grêmio e Ypiranga, neste sábado (11), o técnico Renato Portaluppi já tem uma preocupação para o confronto da semifinal do Gauchão. Se trata do lateral-direito João Pedro, que foi expulso no fim da partida da última rodada do estadual.

Aos 14 do primeiro tempo, João Pedro matou um contra-ataque do Canarinho e levou o primeiro cartão amarelo. No segundo tempo, aos 41, matou outra jogada com um carrinho e levou o segundo amarelo e foi expulso.

O lateral estava tendo boas atuações e se firmou na posição enquanto Fábio se recuperava de uma lesão. No clássico GreNal, entrou na segunda etapa e fez a jogada do gol da vitória.

Para o jogo da Copa do Brasil, nesta quinta-feira (16), João Pedro ficará a disposição, mas para a semifinal do Gauchão não poderá ser relacionado. Outra opção para a posição é o garoto Thomas Luciano, que entrou nos minutos finais contra o Ypiranga.

