Inter Alan Patrick leva o terceiro cartão amarelo e não joga pelo Inter contra o Fluminense no Brasileirão

Por Redação O Sul | 3 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











O camisa 10 estava pendurado e não poderá entrar em campo no próximo fim de semana Foto: Ricardo Duarte/Inter O camisa 10 estava pendurado e não poderá entrar em campo no próximo fim de semana (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Inter já conta com problemas para a próxima partida no Campeonato Brasileiro. Alan Patrick recebeu cartão amarelo no duelo contra o Cruzeiro e por estar pendurado não joga contra o Fluminense. A partida acontece no próximo domingo (09), às 16h, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

O meia foi advertido quando já não estava mais no jogo. Logo aos dois minutos, ele levou uma bolada no olho e precisou ser substituído aos 17 por Jean Dias.

O camisa 10 foi até o meio do campo e reclamou com o árbitro Wagner Magalhães. A postura custou o cartão antes de ir com os companheiros ao vestiário.

Sem o meia, o técnico do Inter, Mano Menezes, terá que escolher entre Jean Dias e De Pena para o jogo com o Fluminense. Nico Hernández, que cumpriu suspensão, volta a ficar à disposição.

Enner Valencia, caso esteja inscrito no BID (Boletim Informativa Diário) da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), aparecerá como novidade.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/alan-patrick-leva-o-terceiro-cartao-amarelo-e-nao-joga-pelo-inter-contra-o-fluminense-no-brasileirao/

Alan Patrick leva o terceiro cartão amarelo e não joga pelo Inter contra o Fluminense no Brasileirão

2023-07-03