Inter Alan Rodriguez participa dos treinos com o elenco colorado e pode fazer sua estreia diante do São Paulo

Por Redação O Sul | 1 de agosto de 2025

Sem entrar em campo desde maio, o recém-chegado busca ritmo no Inter. Sem entrar em campo desde maio, o recém-chegado busca ritmo no Inter.(Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

Após a derrota para o Fluminense no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, o Inter realizou um treinamento na tarde de quinta-feira (31), com uma novidade: os titulares da última partida fizeram atividades de recuperação, enquanto os reservas treinaram com bola. Entre eles, esteve o recém-contratado Alan Rodriguez, que participou pela primeira vez das atividades com o elenco.

O meio-campista uruguaio ainda não teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID), o que pode ocorrer nesta sexta-feira (1). Caso a regularização seja confirmada e ele participe normalmente dos treinos desta sexta e da tarde de sábado (2), Alan poderá ser incluído na lista de relacionados para o duelo contra o São Paulo, válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, no domingo (3), no Beira-Rio.

O novo camisa 14 do Colorado não entra em campo desde o fim de maio. Durante o período de negociação com o Inter, ele foi retirado das três primeiras rodadas do Torneo Clausura. Apesar disso, vinha mantendo a forma física e demonstrou boas condições nos trabalhos com bola.

Se não for liberado a tempo para enfrentar o São Paulo, Alan Rodriguez será opção para o jogo contra o Bragantino, em Bragança Paulista. A comissão técnica projeta que o uruguaio esteja pronto para assumir a titularidade no confronto contra o Flamengo, pela Libertadores.

Alan será apresentado oficialmente à imprensa na tarde desta sexta-feira (1), em coletiva na sala de imprensa do Beira-Rio.

2025-08-01