Inter Alario deve ganhar chance de ser titular do Inter contra o Fortaleza em jogo no Beira-Rio, nesta quarta-feira

Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2024

Alario foi contratado pelo Internacional após se recuperar de uma cirurgia no joelho que o afastou dos gramados desde o primeiro semestre de 2023 Foto: Ricardo Duarte/Inter Foto: Ricardo Duarte/Inter

As ausências de Rafael Borré e Enner Valencia, que estão a serviço de suas seleções em jogos das Eliminatórias da Copa, fazem de Lucas Alario o favorito para ocupar uma vaga no comando do ataque na partida no Beira-Rio, em Porto Alegre, contra o Fortaleza, nesta quarta-feira (11), pelo Brasileirão.

Alario foi contratado pelo Internacional após se recuperar de uma cirurgia no joelho que o afastou dos gramados desde o primeiro semestre de 2023.

Ele estava no Eintracht Frankfurt e custou 500 mil euros, assinando contrato até o final de 2025. Desde a chegada de Roger Machado, Alario foi utilizado em quatro partidas, mas não marcou gols. Nos últimos três jogos do Brasileirão, contra o Cruzeiro e o Juventude, ele ficou no banco de reservas e não entrou em campo.

