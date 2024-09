Grêmio Elencos principal e Sub-20 do Grêmio participam de treino de integração no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2024

As atividades foram comandadas pelo técnico Renato Portaluppi, que recebeu o treinador da categoria, Airton Fagundes Foto: Lucas Uebel/Grêmio Lucas Uebel/Grêmio Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Aproximando os elencos principal e da categoria Sub-20 da Base Gremista, um treino de integração foi realizado na manhã desta terça-feira (10), no CT Presidente Luiz Carvalho, em Porto Alegre.

A presença de atletas em formação é um processo natural e que já faz parte do dia a dia da comissão técnica, que também realiza observações em jogos das categorias de base em Eldorado. As atividades foram comandadas pelo técnico Renato Portaluppi, que recebeu o treinador da categoria, Airton Fagundes.

Os elencos foram separados em dois grupos, que misturaram jogadores do elenco principal e atletas da categoria Sub-20. O treinamento iniciou com o preparador físico, Mário Pereira, e seus auxiliares no trabalho de aquecimento, enquanto os goleiros faziam as atividades com o preparador de goleiros, Mauri Lima, e seus auxiliares. Em campos reduzidos, os grupos trabalharam posse de bola, troca de passes, chutes a gol, e bola aérea de ataque versus defesa.

Ao todo, 24 atletas do time Sub-20 participaram das atividades, são eles: Igor, Fernandinho, Cristiano, Paulo, João Lima, Karele, Athos, Pedro Gabriel, Luan, Kaick, Hiago, Araújo, Zortea, Smiley, Tiago, Gabriel Mec, Arthur Jr, Barbosa, Acácio, Pedro Vitor, Vini Ferraz, Arthur Rafael, Cheron e Riquelme.

A preparação para o retorno ao Campeonato Brasileiro segue na manhã desta quarta-feira (11), às 10h. No mesmo dia, às 15h, a equipe Sub-20 do Grêmio entrará em campo para o duelo com pela 4ª rodada da Copa FGF com transmissão ao vivo e exclusiva da GrêmioTV. Farão parte da equipe atletas do elenco principal, que estarão à disposição do treinador Airton Fagundes.

A presença dos atletas faz parte de um planejamento que busca dar minutagem de jogo para ficarem à disposição do técnico Renato Portaluppi para sequência do Brasileirão.

