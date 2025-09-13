Mundo Albânia nomeia Inteligência Artificial como nova ministra para combater a corrupção

Por Redação O Sul | 13 de setembro de 2025

Diella ficará responsável por todas as decisões sobre licitações de contratação pública. (Foto: Reprodução)

O primeiro-ministro albanês, o socialista Edi Rama, anunciou, nesta quinta-feira (11), a nomeação de uma ministra gerada por inteligência artificial (IA), uma novidade em nível mundial.

O nome da funcionária é Diella, que significa “sol” em albanês, explicou o chefe de governo ao apresentar seu novo gabinete em uma reunião de seu partido, que obteve ampla vitória nas eleições parlamentares de maio.

“Diella é o primeiro membro [do governo] que não está fisicamente presente, mas foi criado virtualmente por inteligência artificial”, afirmou Rama.

Segundo o premiê, a ministra será responsável por todas as decisões sobre as licitações de contratação pública para garantir que estejam “100% livres de corrupção” e que todos os financiamentos públicos submetidos a esse procedimento sejam “perfeitamente transparentes”.

Diella, uma “mulher” vestida com o traje tradicional albanês, foi apresentada em janeiro como uma assistente virtual movida por IA para ajudar as pessoas a utilizarem a plataforma oficial e-Albania, onde podem obter documentos e realizar diversos serviços. Seu dever será avaliar as licitações e ela terá o direito de “contratar talentos de todo o mundo”, especificou o primeiro-ministro albanês.

A nova ministra já era conhecida do público. Em janeiro, ela foi apresentada como assistente virtual do governo para auxiliar no uso da plataforma oficial e-Albania, que oferece serviços digitais. Ela já ajudou a emitir 36,6 mil documentos digitais e prestou quase mil serviços por meio da plataforma, de acordo com números oficiais.

Seu escopo agora será ampliado com a nova função, passando a examinar todas as licitações feitas pelo governo, avaliando cada uma “objetivamente”.

Contratos públicos são comumente citados em escândalos de desvios ou enriquecimento ilícito na Albânia, onde a corrupção se instalou nos mais altos níveis do governo e gangues internacionais costumam lavar dinheiro oriundo do tráfico de drogas e armas. Para Rama, a IA é uma ferramenta poderosa nesse cenário, eliminando subornos, ameaças e conflitos de interesse.

No entanto, o governo não deu detalhes sobre qualquer tipo de supervisãohumana relacionada à ferramenta, e nem abordou a possibilidade de manipulação do robô por indivíduos mal-intencionados. Para a mídia local, a medida simboliza uma grande mudança na administração pública, sendo elogiada por muitos. Por outro lado, céticos apontam que “na Albânia, até Diella será corrompida”, como comentou um usuário do Facebook.

Rama, que conquistou um quarto mandato em maio, deve apresentar o novo gabinete ao Parlamento nos próximos dias. A luta contra a corrupção é uma das exigências para a entrada da Albânia na União Europeia. O primeiro-ministro afirmou esperar que o país, com 2,8 milhões de habitantes, ingresse no bloco até 2030.

