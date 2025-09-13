Domingo, 14 de setembro de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Mundo Nepal: após protestos, premiê interina assume como primeira mulher a comandar o país

Por Redação O Sul | 13 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:

Nome era exigência de manifestantes, que atearam fogo a prédios públicos e casas de membros do governo. (Foto: Reprodução)

A ex-presidente da Suprema Corte do Nepal, Sushila Karki, foi escolhida como premiê interina do país, anunciou o gabinete da presidência nepalesa. Sua indicação ocorre após uma onda histórica de protestos violentos contra o governo, em que jovens atearam fogo a edifícios do governo e casas de ministros.

O nome da magistrada, a primeira mulher a governar o país, era uma exigência dos manifestantes que foram às ruas da capital, Katmandu, protestar contra um bloqueio de redes sociais em uma série de atos cada vez mais violentos.

Novas eleições foram convocadas para o dia 5 de março de 2026. A decisão, bem como a escolha de Karki como primeira-ministra interina, veio depois de negociações entre líderes dos manifestantes e o comandante das Forças Armadas do Nepal, Ashok Raj Sigdel. O Exército do país retomou controle das ruas da capital na quarta (10), encerrando uma onda de violência que deixou 49 manifestantes e três policiais mortos e mais de 1.300 pessoas feridas.

Os protestos no Nepal começaram no início desta semana. Confrontos entre a polícia a manifestantes na capital, Catmandu, no primeiro dia de protestos, na segunda, expandiram a magnitude do movimento —a partir de terça, a população ateou fogo na sede do governo, no Parlamento, na Suprema Corte e em casas de ministros.

O estopim para as manifestações foi o bloqueio de redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube e X, pelo governo. Os protestos históricos são liderados pela Geração Z.

Segundo a TV estatal nepalesa, as manifestações são contra um bloqueio das redes sociais, como Facebook e Instagram, imposto na semana passada e por acusações de corrupção contra o governo. O slogan dos protestos: “Bloqueiem a corrupção, não as redes sociais”.

O governo justificou o bloqueio dizendo que as plataformas não colaboraram com a Justiça do país para combater usuários que, usando identidades falsas, estavam espalhando discurso de ódio e notícias falsas, cometendo fraudes e outros crimes.

Casa invadida

Os manifestantes chegaram a registrar em vídeo a invasão à casa de uma das autoridades do Nepal que foram vítimas de violência durante os protestos.

As imagens, gravadas com celular, mostram vários jovens vandalizando a residência da ministra das Relações Exteriores do país, Arzu Rana Deuba, e a atacando com ofensas e agressões.

Depois, o vídeo mostra o marido dela, Sher Bahadar Deuba, que é ex-primeiro ministro do Nepal, sendo carregado, com a camisa rasgada e o rosto ensanguentado.

A casa de outras autoridades também foi alvo nesta terça, como a do primeiro-ministro que renunciou, KP Sharma Oli, e outros antigos premiês

De acordo com o jornal “The New York Times”, os manifestantes colocaram fogo na casa de Jhala Nath Khanal com sua mulher, Ravi Laxmi Chitrakar, lá dentro. Ela teria sofrido queimaduras graves.

tags: em focoMundo

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Mundo

Preço da energia no País sobe além da inflação em 2025
Albânia nomeia Inteligência Artificial como nova ministra para combater a corrupção
https://www.osul.com.br/nepal-apos-protestos-premie-interina-assume-como-primeira-mulher-a-comandar-o-pais/ Nepal: após protestos, premiê interina assume como primeira mulher a comandar o país 2025-09-13
Deixe seu comentário

Últimas

Porto Alegre Causa animal: Porto Alegre tem mais uma feira “Brechocão” neste domingo
Inter Fora de casa, Inter sofre goleada de 4 a 1 para o Palmeiras no Campeonato Brasileiro
Notícias 4º Simpósio do Projeto Soldado Cidadão: capacitação no futuro de jovens militares
Grêmio Na Arena, Grêmio perde para o Mirassol por 1 a 0 e fica a 3 pontos da zona de rebaixamento
Política “Descobri meu câncer por acaso; se tivesse demorado, talvez não estaria falando com vocês hoje”, diz Lula
Mundo Novos mísseis russos são capazes de chegar a Londres 5 minutos após atravessar fronteira, diz chefe da Otan
Inter No Allianz Parque, o Inter busca reação diante do Palmeiras; ACOMPANHE
Rio Grande do Sul Apenados da Penitenciária de Charqueadas produzem ecobags de forma totalmente artesanal
Inter Inter vence o Gre-Nal e assume liderança do Gauchão Feminino
Rio Grande do Sul Adolescente de 14 anos fica ferido em acidente com três veículos na BR-285, em Bossoroca
Pode te interessar

Mundo Em carta à Otan, Trump propõe “sanções severas” à Rússia, mas pede que europeus deixem de comprar petróleo russo

Mundo Albânia nomeia Inteligência Artificial como nova ministra para combater a corrupção

Mundo A caçada de mais de 30 horas ao atirador que matou o ativista Charlie Kirk terminou a mais de 400 quilômetros de distância do local do crime

Mundo Novos mísseis russos são capazes de chegar a Londres 5 minutos após atravessar fronteira, diz chefe da Otan