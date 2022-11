Política Alckmin se reunirá com presidente do Tribunal de Contas da União e apresentará novos nomes nesta quarta

Por Redação O Sul | 15 de novembro de 2022

Expectativa é de que o TCU entregue um documento com as áreas em que o tribunal identificou riscos que podem comprometer tanto a qualidade dos serviços ofertados pelo governo quanto a eficácia das políticas públicas. Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação

O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), irá se reunir nesta quarta-feira (16) com o presidente em exercício do Tribunal de Contas da União (TCU), ministro Bruno Dantas. Marcada para 16h30, a reunião será no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), sede da transição, e servirá para Dantas entregar documentação solicitada na semana passada pelo governo eleito.

A equipe pediu à Corte cópias de contas, auditorias, monitoramentos e outros documentos que auxiliem na troca de gestão. Alckmin também anunciará novos nomes dos grupos técnicos da transição, em agenda marcada às 11h.

Documentação

A expectativa é de que o presidente do TCU entregue ao vice eleito um documento no qual são apresentadas as áreas da Administração Pública Federal em que o tribunal identificou riscos que podem comprometer tanto a qualidade dos serviços ofertados pelo governo quanto a eficácia das políticas públicas. Segundo o TCU, foram consolidadas 29 áreas que representam alto risco, por vulnerabilidade à fraude, desperdício, abuso de autoridade, má gestão ou necessidade de mudanças.

O envio do levantamento foi destacado nesta quarta-feira, 15, pela presidente do PT, Gleisi Hoffmann, que também é uma das principais coordenadoras do grupo de transição. Nas redes sociais, ela afirmou que, em um dos setores citados no relatório, o prejuízo é de R$ 5,6 bilhões.

“TCU vai nos enviar relatório de 29 áreas com suspeita de fraude, desperdício, abuso de autoridade e má gestão de Bolsonaro. Em um dos setores o prejuízo é de R$ 5,6 bi. Daí se vê que fala anticorrupção era enganação. Vamos fazer pente fino e mostrar à sociedade o que encontramos”, escreveu.

