Presidente não justificou a ausência na cúpula de 2022. (Foto: Marcos Corrêa/PR)

A ausência do presidente Jair Bolsonaro da cúpula do G20 em Bali, na Indonésia, é a segunda de um presidente brasileiro desde 2008, quando teve início o encontro que reúne as 20 maiores economia dos mundo.

A primeira ausência aconteceu em 2010, quando Lula cancelou a participação no encontro, que aconteceu no Canadá. Ele alegou que tinha que permanecer no Brasil para acompanhar o auxílio às vítimas das enchentes que castigaram o Nordeste na ocasião. O então ministro da Fazenda, Guido Mantega, chefiou a delegação brasileira na oportunidade.

No final daquele mesmo ano, porém, houve uma nova reunião do G20, na Coreia do Sul, e Lula compareceu ao lado de Dilma Rousseff, já na condição de presidente eleita.

Motivo desconhecido

Bolsonaro não justificou a ausência na cúpula de 2022. O presidente, porém, está recluso desde que perdeu as eleições presidenciais para Luiz Inácio Lula da Silva (PT). De acordo com o Itamaraty, neste ano a delegação brasileira vai ser chefiada pelo ministro das Relações Exteriores, Carlos França.

A comitiva também inclui o secretário de Comércio Exterior e Assuntos Econômicos e dois servidores da Coordenação-Geral de G20, ligada ao ministério. Além de Bolsonaro, também não está na lista da comitiva fornecida pelo governo o nome do ministro da Economia, Paulo Guedes.

Bolsonaro foi a todas as reuniões do G20 desde que chegou ao poder. Em 2019, no Japão, ele se reuniu com líderes de vários países, como o então presidente Donald Trump, dos EUA; Emmanuel Macron; da França; e Angela Merkel, primeira-ministra alemã.

Em 2020 o presidente participou por videoconferência, por causa da pandemia de coronavírus, e em 2021, foi a Roma, quando sentou ao lado de Angela Merkel, em jantar com chefes de Estado, e disse a ela que não era “mau como dizem”.

Bolsonaro também está deixando de representar o Brasil na Cúpula das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas, a COP27, no Egito. Nesse caso, porém, a ausência não é inédita. Bolsonaro não foi a nenhuma edição da COP ao longo de sua gestão como presidente, que acaba em 31 de dezembro deste ano.

Importância do G20

Na reunião, líderes políticos discutem temas globais e fazem reuniões bilaterais. Este ano, por exemplo, o presidente norte-americano Joe Biden, que já está na Indonésia, vai se reunir com o presidente recém reconduzido da China, Xi Jinping.

Biden já chegou tentando baixar a tensão política com o gigante asiático e dizendo que os Estados Unidos não querem nenhum conflito com os chineses. Os dois países travam uma longa disputa econômica e tecnológica.

Isolado por causa da guerra que impõe à Ucrânia, o líder russo Vladimir Putin também não irá a Bali e a Rússia será representada por seu chanceler.

