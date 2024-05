Política Vice-presidente Geraldo Alckmin cumpre agenda em Caxias do Sul

Por Marcelo Warth | 27 de maio de 2024

Ao desembarcar na Serra Gaúcha, Alckmin foi recebido pelo ministro Paulo Pimenta Foto: Reprodução de vídeo Alckmin foi recebido pelo ministro Paulo Pimenta ao desembarcar na Serra Gaúcha. (Foto: Reprodução de vídeo) Foto: Reprodução de vídeo

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, cumpre agenda em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, nesta segunda-feira (27).

No município, ele se reúne com representantes da indústria, comércio, serviços, cooperativas e trabalhadores. O objetivo principal é a discussão dos impactos econômicos e sociais das enchentes que afetam o Rio Grande do Sul e medidas de auxílio ao Estado.

Os encontros ocorrem na Câmara da Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul e no Sindicato dos Empregados no Comércio do município.

Ao desembarcar na cidade, antes das 10h, Alckmin foi recebido pelo ministro da Secretaria Extraordinária de Apoio à Reconstrução do RS, Paulo Pimenta, e por autoridades locais. “Teremos um dia cheio de agendas com diversos grupos do setor empresarial, com foco no apoio do governo federal para a retomada da nossa indústria e comércio”, disse Pimenta.

Na sequência, Alckmin se reuniu com o presidente do Conselho da Marcopolo, André Armaganijan, e visitou as instalações da empresa.

