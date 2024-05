Rio Grande do Sul É falso que o Posto Médico-Legal de Canoas está atestando como “indeterminada” a causa da morte de vítimas da enchente

Por Redação O Sul | 27 de maio de 2024

Cerca de metade da cidade de Canoas ficou debaixo d'água, deixando milhares de desabrigados e desalojados Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini Cerca de metade da cidade de Canoas ficou debaixo d'água, deixando milhares de desabrigados e desalojados. (Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini) Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governo do Rio Grande do Sul afirmou que é falsa a informação disseminada em um vídeo nas redes sociais e grupos de WhatsApp sobre o PML (Posto Médico-Legal) de Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, atestar que a causa da morte de vítimas das enchentes no município é “indeterminada”.

“O Instituto-Geral de Perícias esclarece que o PML de Canoas não faz necropsia e só funciona como clínica. As necropsias são feitas no Departamento Médico Legal, em Porto Alegre. A causa da morte depende da avaliação do médico legista no momento do exame. Se não forem constatados sinais inequívocos de afogamento, exames complementares são requisitados. Até que saia o resultado definitivo, a causa é indeterminada”, informou o governo.

O Palácio Piratini também alertou que é falsa a informação de que a Fepam (Fundação Estadual de Proteção Ambiental) proíbe a dragagem de areia no Guaíba e essa seria a causa da enchente em Canoas, devastada pelas inundações.

De acordo com a Fepam, a dragagem de manutenção de hidrovias no Guaíba e no Jacuí, incluindo o delta do Jacuí, tem o licenciamento em dia, sem quaisquer restrições por parte do órgão ambiental para sua execução. A Fundação afirmou que desconhece obstruções ou dificuldades para navegação causadas por assoreamento dos canais.

Em meio às enchentes que assolam o Estado, diversas fake news têm sido espalhadas nas redes sociais e grupos de WhatsApp, provocando pânico na população gaúcha.

