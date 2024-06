Rio Grande do Sul Motoristas devem ficar atentos para alterações no trânsito em razão de obras em dez rodovias gaúchas nesta semana

Por Redação O Sul | 17 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











A programação das obras pode sofrer alterações em decorrência das condições climáticas Foto: Raphael Nunes/EGR A programação das obras pode sofrer alterações em decorrência das condições climáticas. (Foto: Raphael Nunes/EGR) Foto: Raphael Nunes/EGR

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Motoristas devem ficar atentos, nesta semana, para alterações no trânsito em razão de obras em dez estradas estaduais administradas pela EGR (Empresa Gaúcha de Rodovias).

O cronograma técnico inclui a construção de uma ponte e rotatórias, reconstrução de rodovias, sinalização viária, limpeza de margens, drenagens e tapa-buracos em diversos pontos do Estado. A presença de máquinas e trabalhadores pode ocasionar bloqueios de faixas e, consequentemente, lentidão no trânsito.

A programação das obras pode sofrer alterações em decorrência das condições climáticas. “Devido aos alertas da Defesa Civil para chuvas intensas em todo o Estado do Rio Grande do Sul, a Empresa Gaúcha de Rodovias está com equipes de prontidão para atuar em caso de intervenções necessárias nas rodovias sob sua responsabilidade”, informou a estatal.

No Vale do Taquari, as obras estão concentradas na realização de levantamentos topográficos e batimétricos para a definição da concepção da estrutura da nova ponte sobre o rio Forqueta, na ERS-130, entre Lajeado e Arroio do Meio. No quilômetro 88 da ERS-129, em Muçum, as equipes iniciaram a reconstrução de um trecho de 100 metros com o preenchimento de 109 mil metros cúbicos de material rochoso.

Além disso, seguem os trabalhos de construção da rotatória no quilômetro 24 da RSC-453, em Cruzeiro do Sul, e a sinalização horizontal entre os quilômetros 23 e 24 da estrada. Também haverá limpeza de margens no quilômetro 96 da ERS-129, em Vespasiano Correa; na ERS-130, do quilômetro 69 ao 75, entre Westfália e Boa Vista do Sul; na ERS-130, no quilômetro 96, em Encantado; e na RSC-453, do quilômetro 40 ao 96, entre Estrela e Garibaldi.

Na Serra Gaúcha, os trabalhos concentram-se na construção de um talude de contenção no quilômetro 38 da ERS-115, em Gramado, e no quilômetro 5 da ERS-235, em Nova Petrópolis. No quilômetro 25 da ERS-115, entre Gramado e Três Coroas, as equipes trabalham na reconstrução do trecho que desmoronou. Há obras de construção de rotatórias nos quilômetros 4 e 8 da ERS-235, em Nova Petrópolis, e no quilômetro 45, em Canela. Está previsto reforço na sinalização entre os quilômetros 118 e 126 da ERS-129, em Guaporé, além de serviços de drenagem e tapa-buracos na ERS-239, ERS-235, ERS-115, ERS-020, ERS-466 e ERS-129.

Na Região Metropolitana de Porto Alegre e no litoral, as equipes trabalham na reconstrução do quilômetro 25 da ERS-115, entre Gramado e Três Coroas, que desmoronou. Serão executadas roçadas e limpeza de margens na ERS-239, do quilômetro 40 ao 50, entre Nova Hartz e Taquara, e na RS-040, do quilômetro 75 ao 94, entre Capivari do Sul e Balneário Pinhal, além de serviços de drenagem na ERS-239, na ERS-115 e na ERS-020.

Já no Norte do Estado, as equipes executam a conservação e roçada das margens da ERS-135, do quilômetro 20 ao 30, entre Coxilha e Sertão.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/motoristas-devem-ficar-atentos-para-alteracoes-no-transito-em-razao-de-obras-em-dez-rodovias-gauchas-nesta-semana-5/

Motoristas devem ficar atentos para alterações no trânsito em razão de obras em dez rodovias gaúchas nesta semana

2024-06-17