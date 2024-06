Inter Inter enfrenta o Corinthians nesta quarta pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 17 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Com mando de campo do Colorado, a partida será disputada no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC) Foto: Ricardo Duarte/Inter Com mando de campo do Colorado, a partida será disputada no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC). (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após a derrota por 2 a 1 para o Vitória pela nona rodada do Campeonato Brasileiro no domingo (16), em Salvador (BA), o Inter volta a campo nesta quarta-feira (19) para encarar o Corinthians.

Com mando de campo do Colorado, a partida será disputada às 21h30min no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC).

“O Inter precisará de todo o apoio possível no Orlando Scarpelli. Por isso, já convide seu ou sua acompanhante a vir torcer contigo trajando o manto colorado ou roupa de cor vermelha”, afirmou o clube gaúcho.

Gre-nal

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) definiu a data e o horário do primeiro Gre-Nal do Brasileirão deste ano. O jogo, com mando de campo do Tricolor, será disputado no estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR), no sábado (22), às 17h30min.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/apos-derrota-para-o-vitoria-inter-enfrenta-o-corinthians-nesta-quarta-pelo-brasileirao/

Inter enfrenta o Corinthians nesta quarta pelo Brasileirão

2024-06-17