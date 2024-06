Rio Grande do Sul “Teremos nova enchente”, prevê prefeito de Lajeado, no Vale do Taquari

Por Redação O Sul | 17 de junho de 2024

Rio Grande do Sul voltou a registrar chuvas intensas e prolongadas no final de semana; Caxias do Sul também está em alerta Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Depois da elevação muito rápida do nível do Rio Taquari, a cidade de Lajeado voltou a entrar em alerta para novas enchentes. A cidade foi uma das mais afetadas pelas chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul no começo do mês de maio e ainda se recupera dos impactos e transtornos da tragédia.

“Teremos enchente. Esta não atingirá os índices do mês de maio, mas teremos uma nova enchente”, afirmou o prefeito Marcelo Caumo.

Às 11h45 desta segunda-feira (17), o Rio Taquari já tinha alcançado 23,20 metros, apenas meio metro abaixo da cota de inundação. A elevação foi muito rápida, ultrapassando um metro por hora. No início da noite a prefeitura já orientava os moradores que procurassem a Defesa Civil.

Os problemas devem afetar vários municípios gaúchos. A prefeitura de Caxias do Sul disse que novas enchentes afetando casas dependerão do volume das chuvas nas próximas horas.

Eles afirmam que as chuvas desse final de semana ‘causaram pontuais danos estruturais até o momento em estradas e estruturas de drenagem, com exceção de alguns pontos com formação de grandes poças de água em certas vias’.

A Estrada Claudino Antônio da Costa, que liga o município à Santa Lúcia do Piaí, voltou a ser bloqueada por causa dos deslizamentos. Em alguns locais as chuvas bateram 160 a 180 milímetros. Há cinco estradas bloqueadas e cinco pontes submersas pelos alagamentos.

A Climatempo prevê que possa haver chuva expressiva até a quarta-feira (19) em grande parte do Sul do País. A consultoria meteorológica destaca chuva acumulada entre 200 e 300 milímetros no centro-norte e no noroeste do Rio Grande do Sul e no centro-sul de Santa Catarina. A área abrange a Região Metropolitana de Porto Alegre, Vales do Sinos, Jacuí e Caí e em trechos de serra e planalto.

