Política Davi Alcolumbre falou por telefone com Lula e depois com Bolsonaro assim que foi eleito presidente do Senado

Por Redação O Sul | 2 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Com uma aliança do PT ao PL, Alcolumbre conquistou 73 de 81 votos articulando com todos os senadores. (Foto: Roque de Sá/Agência Senado)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Uma cena ocorrida minutos depois de selada a vitória de Davi Alcolumbre (União-AP) à presidência do Senado resume o leque de alianças que o elegeram e demonstram o equilíbrio político que será exigido do novo comando do Congresso.

Assim que foi declarado vitorioso, Alcolumbre pegou o telefone estendido pelo líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (PT-AP), e falou com o presidente Lula. Falou por cerca de um minuto. Em seguida, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) estendeu seu celular, e Alcolumbre conversou com o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Com uma aliança do PT ao PL, Alcolumbre conquistou 73 de 81 votos articulando com todos os senadores, ouvindo cada um dos colegas e pregando que a Casa precisava de união para reafirmar sua força frente a outros poderes e até nos embates com a Câmara.

Na construção da sua volta ao comando do Senado, Alcolumbre se comprometeu com pautas do governo e também com as da oposição. Nos últimos anos, fora dos holofotes — mas não do poder — Alcolumbre também se aproximou de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), que foram tranquilizados de que na sua gestão não será pautada a abertura de impeachment de ministros da Corte.

A maior demanda dos senadores é a manutenção das emendas parlamentares — impositivas e de livre indicação —, tema ao qual o novo presidente sempre deu muita atenção. Para além disso, Alcolumbre terá testada sua capacidade de negociar e navegar entre interesses do governo e da oposição em um período que as eleições de 2026 já tomaram conta da pauta política. As informações são do portal G1.

Davi Alcolumbre

Alcolumbre foi presidente do Senado entre 2019 e 2021. Mesmo fora do cargo desde 2021, quando Rodrigo Pacheco (PSD-MG) assumiu, Alcolumbre manteve sua articulação internamente e hoje aglutina todos os partidos em torno de sua candidatura — as únicas exceções são PSDB e Novo.

Nascido David Samuel Alcolumbre Tobelem, em 19 de junho de 1977, em Macapá (AP), o senador do União Brasil é descendente de uma família de judeus que imigraram do Marrocos para o Pará.

Alcolumbre chegou a estudar Ciências Econômicas no Centro de Ensino Superior do Amapá, mas não concluiu o curso e se consolidou mesmo como comerciante e, aos 24 anos, deu início à carreira na política.

Em 2001, ele foi eleito vereador de Macapá, cargo que ocupou até 2003, quando foi eleito deputado federal. A trajetória política de Davi Alcolumbre esbarra também na sólida carreira pública do ex-presidente José Sarney (MDB). Candidato ao Senado em 2014, na esteira da Operação Lava Jato ele desistiu da disputa e o então deputado venceu.

— Confira a trajetória de Davi Alcolumbre na política:

* De 2001 a 2002, foi vereador de Macapá;

* De 2003 a 2007, foi deputado federal pelo PDT;

* De 2007 a 2011, foi deputado federal pelo PFL;

* Em 2009, licenciou-se da legislatura para assumir o cargo de secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos de Macapá

* De 2011 a 2015,foi deputado federal pelo DEM;

* Em 2012, disputou a eleição municipal em Macapá, mas foi derrotado por Roberto Góes (então no PDT e hoje no União Brasil);

* De 2015 a 2023, foi senador pelo DEM/União Brasil;

* Em 2018, disputou o governo do Amapá, mas foi derrotado por Waldez Góes (PDT), hoje ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional;

* Em 2019 foi eleito presidente do Senado;

* Em 2021, foi eleito presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado;

* Em 2023, foi eleito para mais dois mandatos como senador pelo União * Brasil;

* Em 2023, foi eleito presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado. As informações são do portal Valor Econômico.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/alcolumbre-falou-por-telefone-com-lula-e-depois-com-bolsonaro-assim-que-foi-eleito-presidente-do-senado/

Davi Alcolumbre falou por telefone com Lula e depois com Bolsonaro assim que foi eleito presidente do Senado

2025-02-02