Por Redação O Sul | 2 de fevereiro de 2025

Esse é o terceiro título da Supercopa na galeria do Flamengo. O clube também já havia vencido em 2020 e 2021. (Foto: Gilvan de Souza/CRF)

O Flamengo venceu o clássico contra o Botafogo por 3 a 1 nesse domingo (2), no estádio Mangueirão, em Belém (PA), e garantiu o título da Supercopa do Brasil (disputa entre os campeões da Copa do Brasil e da Libertadores). Os gols do Rubro-Negro foram marcados por Bruno Henrique, duas vezes, e Luiz Araújo. Patrick de Paula descontou nos últimos minutos para o adversário. Esse é o terceiro título da Supercopa na galeria do Flamengo. O clube também já havia vencido a competição, em 2020 e 2021.

Com a conquista, Arrascaeta e Bruno Henrique chegaram ao 14º título pelo Flamengo e se isolaram como os jogadores com o maior número de taças pelo clube. A dupla superou outros grandes ídolos: Zico, Júnior e Gabigol – todos com 13 conquistas.

O título da Supercopa do Brasil rende quase R$ 12 milhões de premiação aos cofres do Flamengo. Cada clube tem direito ao valor fixo de R$ 6,05 milhões pela participação na competição. Por ter sido campeão, o Fla ainda recebe mais US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,84 milhões), montante que faz parte de verba enviada pela Conmebol à CBF.

O Flamengo foi melhor na primeira etapa. Com Bruno Henrique inspirado, a equipe produziu bastante nos primeiros 45 minutos e conseguiu dois gols merecidamente com o camisa 27. A equipe comandada por Filipe Luís chegou ao primeiro gol após pênalti cometido por Lucas Halter em cima de Bruno Henrique. O atacante foi para a cobrança e abriu o placar, logo aos 12 minutos.

A chuva apertou bastante, e a partida precisou ser paralisada por 1h12 para que as condições do gramado pudessem melhorar. O ritmo rubro-negro, porém, não diminuiu após o reinício de jogo, e o Fla ampliou o placar com um golaço de Bruno Henrique – de novo ele –, aos 19. O time rubro-negro ainda teve chances de ampliar com De la Cruz e Gerson. O Botafogo não se encontrou durante praticamente toda a primeira etapa e não levou perigo ao gol de Rossi.

Na volta do intervalo, o Flamengo voltou a se impor na partida e produzir boas chances para marcar. A primeira aconteceu logo aos três minutos, mas Plata perdeu cara a a cara com John. Aos 19, Michael quase anotou um golaço de trivela, mas a finalização passou rente à trave. O Botafogo teve oportunidade em chute no travessão de Alex Telles, aos 33.

Filipe Luís promoveu a entrada de Luiz Araújo no lugar de Michael já na reta final do confronto, e o atacante correspondeu bem pelo lado esquerdo. O camisa 7 aproveitou nova falha de Lucas Halter, que teve péssima atuação, roubou a bola após domínio errado do zagueiro e finalizou por cobertura de John para fazer o terceiro gol, aos 37.

Com o resultado confortável, o time diminuiu o ritmo, e o Botafogo conseguiu descontar com Patrick de Paula, aos 41. Mas a vitória e o título rubro-negro estavam garantidos.

