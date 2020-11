A Anvisa suspendeu os testes da vacina chinesa na segunda-feira (09) por causa desse “evento adverso grave”. Na terça-feira (10), foi divulgado o boletim de ocorrência, que apontou que o homem se suicidou. No dia seguinte, a agência liberou a retomada dos testes.

O exame toxicológico detectou, no sangue do homem, a presença de álcool, de grande quantidade de sedativos e de um analgésico cirúrgico cem vezes mais potente do que a morfina. O voluntário foi encontrado morto no seu apartamento na Zona Oeste de São Paulo.