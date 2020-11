Mundo Hotéis trocam turistas por pacientes com coronavírus na Itália

Por Redação O Sul | 13 de novembro de 2020

Com hospitais e clínicas lotados e muitos hotéis vazios devido à falta de turistas, o Ministério de Assuntos Regionais da Itália providenciou 15 mil camas desses estabelecimentos para serem usadas em todo o país para pacientes com Covid-19.

A cidade de Roma adaptou 15 hotéis para abrigar pacientes de Covid-19. Sem turistas e com as contas no vermelho, os hotéis da capital do país tentam sobreviver a uma das piores crises da história recente.

O Sheraton Parco de’Medici, um dos hotéis adaptados em Roma, tem capacidade para 800 leitos. Foram disponibilizados 169 quartos para pacientes, 49 deles equipados com oxigênio.

Cada quarto custa 30 euros por dia para as autoridades regionais. Há atendimento médico, e a equipe do hotel não tem contato com os pacientes, concentrando-se nas tarefas administrativas.

A Itália foi o primeiro país europeu a ser gravemente afetado pelo coronavírus no início deste ano. Nas últimas semanas, registrou um grande aumento de casos de Covid-19.

