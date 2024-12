Rio Grande do Sul Aldeias Infantis SOS lança campanha para presentear meninos e meninas em situação de vulnerabilidade neste Natal

Por Redação O Sul | 11 de dezembro de 2024

(Foto: Divulgação)

A Aldeias Infantis SOS, que apoia milhares de crianças e adolescentes, pretende garantir um final de ano mais alegre para eles por meio da campanha #VocêPresente.

A iniciativa tem como objetivo arrecadar recursos para proporcionar um final de ano marcante, com direito a presentes, ceia e tradições típicas do para meninos e meninas em situação de acolhimento, além de manter a nova fase da ação humanitária Juntos Pelo RS, lançada em novembro, em Porto Alegre.

No Rio Grande do Sul, uma das iniciativas a serem beneficiadas com a campanha são os Espaços Amigáveis, locais criados nas comunidades atendidas e que, juntos, têm capacidade para receber 180 crianças, de 6 a 12 anos, no contraturno escolar. A ação é destinada às famílias das comunidades Fazendinha e Asa Branca, localizadas no bairro Sarandi, um dos mais impactados pelas enchentes em Porto Alegre.

Além de garantir cuidado e proteção das crianças enquanto os pais trabalham, os Espaços Amigáveis contam com atividades pedagógicas em grupo que abordam as emoções, a relação com o território e a interação social, com foco no impacto do desastre ambiental, de acordo com a faixa etária dos participantes.

De acordo com a coordenadora pedagógica da Aldeias Infantis SOS, Jessica Santiago, uma das responsáveis pelas atividades nesses locais, “as dinâmicas são elaboradas em grupos que trabalham, de forma direta ou indireta, as enchentes e o relacionamento interpessoal, sempre com temáticas direcionadas”. “A partir do conteúdo que emerge dessas atividades, é possível identificar novas demandas da comunidade”, disse ela.

Acolhimento de crianças e adolescentes

Para apoiar e proteger crianças, adolescentes e jovens que perderam o cuidado de suas famílias, a Aldeias Infantis SOS oferece um espaço familiar e comunitário denominado Casa Lar. No Rio Grande do Sul, esses espaços localizam-se em Santo Antônio da Patrulha e Santa Maria, atendendo 20 e 30 pessoas, respectivamente. Todas têm idades entre 0 e 18 anos e foram separadas do vínculo parental por decisão judicial e acolhidos pela organização.

Cada residência conta com uma mãe social (cuidadora residente), que é responsável por cuidar de até 10 crianças com o suporte de uma equipe multidisciplinar, composta por um coordenador, assistentes sociais e psicólogos. É importante destacar que o serviço é oferecido de acordo com o contexto e necessidades locais, buscando manter os irmãos juntos em acolhimento.

Como ajudar

Com valores a partir de R$ 100, as doações permitirão que cada criança receba um presente de , como roupas, brinquedos, jogos, entre outros, e também ajudará a manter os serviços realizados, como os Espaços Amigáveis. As doações podem ser feitas até pelo site https://doe.aldeiasinfantis.org.br/vocepresente_2024/.

Fundada na Áustria, em 1949, a Aldeias Infantis SOS é uma organização global que está presente em mais de 130 países.

