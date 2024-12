Economia Setor de serviços cresce 1,1% em outubro e renova patamar recorde no Brasil

11 de dezembro de 2024

O volume de serviços cresceu 1,1% em outubro frente a setembro no Brasil, na série com ajuste sazonal. Com isso, o setor renovou o patamar mais alto da série histórica e está 17,8% acima do nível pré-pandemia (fevereiro de 2020).

A alta foi puxada principalmente pelos serviços de transporte, que cresceram 4,1%, com taxas positivas em seus quatro modais: terrestre (1,6%), aquaviário (0,7%), aéreo (27,1%) e armazenagem, serviços auxiliares dos transportes e correio (2,6%).

Outro setor em alta foi o de serviços profissionais, administrativos e complementares (1,6%). As outras três atividades econômicas mostraram taxas negativas: informação e comunicação (-1%), outros serviços (-1,4%) e serviços prestados às famílias (-0,1%).

Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (11) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O gerente da Pesquisa Mensal de Serviços do IBGE, Rodrigo Lobo, observou que “o transporte aéreo exerceu o principal impacto positivo no mês em função da queda observada nos preços das passagens”.

Na série com ajuste sazonal, o volume de serviços cresceu em 22 das 27 unidades da Federação. Os impactos positivos mais importantes vieram de São Paulo (1,2%), Rio Grande do Sul (5,1%) e Paraná (2,1%). Já o Rio de Janeiro (-1,8%) exerceu a principal influência negativa do mês, seguido por Amazonas (-4,2%) e Piauí (-3,5%).

Frente a outubro de 2023, houve altas em 22 das 27 unidades da Federação. A contribuição positiva mais importante ficou com São Paulo (8,6%), seguido por Paraná (9,3%), Santa Catarina (12,7%) e Rio de Janeiro (2,5%). Pelo lado das quedas, o Rio Grande do Sul (-3,8%) se destacou, seguido por Mato Grosso (-2,9%) e Mato Grosso do Sul (-4,1%).

No acumulado do ano, frente a igual período do ano anterior, houve altas em 20 das 27 unidades da federação. O principal impacto positivo veio de São Paulo (4,9%), seguido por Rio de Janeiro (3,5%), Santa Catarina (6,5%), Paraná (4,1%) e Minas Gerais (1,9%). Já as influências negativas mais importantes vieram do Rio Grande do Sul (-7,3%) e Mato Grosso (-9,0%).

