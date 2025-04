Economia Veja o calendário de pagamento do 13º salário dos aposentados, que será adiantado pelo governo federal

Por Redação O Sul | 4 de abril de 2025

Compartilhe esta notícia:











Cerca de 34,2 milhões pessoas receberão a primeira parcela do 13º entre os dias 24 de abril e 8 de maio. (Foto: Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governo Lula anunciou que vai antecipar o 13º salário de aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Ao todo, serão cerca de 34,2 milhões pessoas, que receberão a primeira parcela do 13º entre os dias 24 de abril e 8 de maio. E a segunda parcela, entre 26 de maio e 6 de junho.

O calendário segue o de pagamentos de abril e maio. Dessa forma, é dividido entre beneficiários que ganham até um salário mínimo e aqueles que recebem acima do piso nacional, nesta ordem de prioridades. Os pagamentos ainda serão divididos de acordo com o número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador, que aparece depois do traço. Ou seja, o beneficiário que recebe apenas um salário mínimo e cujo último dígito no cartão é 1 receberá os pagamentos no primeiro dia: 24 de abril (primeira parcela) e 26 de maio (segunda parcela).

— Benefícios até um salário mínimo

* Final 1: primeira parcela – 24 de abril; segunda parcela – 26 de maio

* Final 2: primeira parcela – 25 de abril; segunda parcela – 27 de maio

* Final 3: primeira parcela – 28 de abril; segunda parcela – 28 de maio

* Final 4: primeira parcela – 29 de abri; segunda parcela – 29 de maio

* Final 5: primeira parcela – 30 de abril; segunda parcela – 30 de maio

* Final 6: primeira parcela – 2 de maio; segunda parcela – 2 de junho

* Final 7: primeira parcela – 5 de maio; segunda parcela – 3 de junho

* Final 8: primeira parcela – 6 de maio; segunda parcela – 4 de junho

* Final 9: primeira parcela – 7 de maio; segunda parcela – 5 de junho

* Final 0: primeira parcela – 8 de maio; segunda parcela – 6 de junho

— Benefícios acima de um salário:

* Finais 1 e 6: primeira parcela – 2 de maio; segunda parcela – 2 de junho

* Finais 2 e 7: primeira parcela – 5 de maio; segunda parcela – 3 de junho

* Finais 3 e 8: primeira parcela – 6 de maio; segunda parcela – 4 de junho

* Finais 4 e 9: primeira parcela – 7 de maio; segunda parcela – 5 de junho

* Finais 5 e 0: primeira parcela – 8 de maio; segunda parcela – 6 de junho

Segundo o INSS, aqueles com cessação programada de benefício antes de 31 de dezembro de 2025 receberão o valor do abono anual de forma proporcional proporcional.

Não recebem 13º salário pessoas contempladas pelo Benefício de Prestação Continuada (BPC), pago a idosos com mais de 65 anos e pessoas com deficiência, desde que comprovem baixa renda, e beneficiários de Renda Mensal Vitalícia.

Como conferir

* Acesse o site ou aplicativo Meu INSS

* Faça login com seu CPF e senha

* No menu, selecione “Extrato de Contribuição”

* Clique em “Baixar PDF” para obter o documento do INSS

— Pelo telefone

Para quem não tem acesso à internet, basta ligar para a Central 135. Informar o número do CPF e confirmar algumas informações cadastrais para a atendente, de forma a evitar fraudes. O atendimento é de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h.

O INSS ressalta que não há previsão de pagamento de “14º salário” no final do ano, como circula em redes sociais e plataformas de vídeo e mensagem. Essas informações não são verdadeiras.

A antecipação do pagamento do 13º salário foi solicitada pelo ministro da Previdência Social, Carlos Lupi. A expectativa do governo é que a medida injete R$ 73,3 bilhões na economia brasileira. (Com informações do jornal Extra)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/veja-o-calendario-de-pagamento-do-13o-salario-dos-aposentados-que-sera-adiantado-pelo-governo-federal/

Veja o calendário de pagamento do 13º salário dos aposentados, que será adiantado pelo governo federal

2025-04-04