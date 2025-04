Economia Entenda como funcionará o Pix parcelado, anunciado pelo Banco Central

Por Redação O Sul | 4 de abril de 2025

O Pix Parcelado poderá ser utilizado em qualquer transação Pix, incluindo transferências entre pessoas. (Foto: Reprodução)

O Banco Central (BC) divulgou, na última quinta-feira (3), novas funcionalidades do Pix, incluindo o Pix Parcelado, que estará disponível a partir de setembro. A medida permitirá que o pagador parcele um pagamento via Pix, enquanto o recebedor recebe o valor integral de forma instantânea.

De acordo com o BC, essa nova opção tem potencial para aumentar o uso do Pix no varejo, tornando viável a compra de bens e serviços de maior valor para quem não tem acesso a outras formas de parcelamento.

Outra novidade é o Pix em Garantia, que permitirá o uso de valores a receber como garantia para operações de crédito. A expectativa é que essa funcionalidade ajude a reduzir os custos de empréstimos para empresas que utilizam o Pix como meio de pagamento.

Por se tratar de uma estrutura mais complexa, o BC estima que o Pix em Garantia esteja disponível apenas em 2026. Essa funcionalidade será voltada para estabelecimentos comerciais e não alterará a forma como as pessoas físicas utilizam o sistema.

Fraudes

O Banco Central também pretende criar um mecanismo para facilitar a recuperação de recursos desviados indevidamente.

O Mecanismo Especial de Devolução (MED) permitirá que o usuário conteste transações fraudulentas diretamente pelo aplicativo do banco, sem necessidade de atendimento presencial.

A ferramenta será utilizada exclusivamente para casos de golpes e fraudes e estará disponível a partir de 1º de outubro. O usuário poderá acompanhar o status da solicitação e aumentar as chances de recuperação de valores.

Comprovantes

Desde o dia 1º de abril, os comprovantes de agendamento do Pix passaram a incluir o termo “Agendamento Pix” e um ícone de calendário com relógio. Já os comprovantes de pagamentos concluídos contarão com um ícone de confirmação (check).

A medida foi implementada para combater golpes envolvendo falsos comprovantes e facilitar a identificação de transações concluídas, com o objetivo de proporcionar mais segurança para os usuários do sistema.

O Pix foi criado pelo BC e lançado em novembro de 2020 como uma nova forma de pagamento e transferência instantânea. Ele permite que pessoas, empresas e governos realizem transações financeiras em tempo real, 24 horas por dia, 7 dias por semana, incluindo feriados. A principal vantagem é a rapidez: as transferências são concluídas em segundos, ao contrário de métodos tradicionais, que podem demorar horas ou até dias para serem processados.

O Pix pode ser usado para transferências bancárias, pagamentos de compras, quitação de contas e até envios de dinheiro entre pessoas. Ele pode ser acessado através dos aplicativos dos bancos e outras instituições financeiras, sem custo para pessoas físicas e com tarifas reduzidas para empresas. (Com informações do portal Metrópoles)

2025-04-04