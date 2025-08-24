Saúde Alectomia: conheça a cirurgia que Jojo Todynho fará para ajustar o nariz

Por Redação O Sul | 24 de agosto de 2025

Após perder peso, cantora revelou incômodo com o novo contorno do rosto. (Foto: Reprodução/Instagram)

A cantora Jojo Todynho revelou aos seguidores que está prestes a passar por um novo procedimento estético no rosto. Em vídeos publicados no Instagram, ela contou que optou por fazer uma alectomia, cirurgia que modifica as asas nasais, as estruturas laterais da base do nariz.

“Já tinha em mente mexer no nariz porque, como o rosto afinou muito, estou um pouco incomodada. Vou fazer alectomia, nada de mais, só para dar um glow. Não é nada invasivo”, explicou. “Eu amo meu nariz, não tenho nariz feio, não vou virar uma LaToya Jackson. Só vou fechar um pouquinho porque, com o emagrecimento, algo passou a me incomodar. Sempre achei meu nariz harmonioso com meu rosto, mas agora quis ajustar”, completou.

A alectomia é uma intervenção estética que visa reduzir a largura das abas nasais, muitas vezes associadas ao chamado “nariz de batata”. Apesar de frequentemente realizada junto à rinoplastia, ela também pode ser feita isoladamente, principalmente em casos nos quais o paciente deseja apenas um refinamento da base nasal.

Segundo o cirurgião plástico Paolo Rubez, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), o procedimento tem se tornado cada vez mais popular no Brasil.

“Apesar de ser comumente feita em conjunto com a rinoplastia, servindo como um passo para refinar o resultado do procedimento, a alectomia tem sido cada vez mais realizada como um procedimento isolado, principalmente aqui no Brasil, onde é comum que os pacientes cheguem ao consultório reclamando da largura excessiva da base do nariz”, afirma.

“Nesses casos, podemos investir na realização da alectomia de forma isolada para melhorar a harmonia nasal e, consequentemente, facial”, acrescenta.

O procedimento consiste na realização de pequenas incisões nos sulcos entre as asas nasais e as bochechas. Por esses cortes, o cirurgião remove uma porção de pele, reduzindo o volume da região de forma discreta.

“De maneira geral, dizemos que a largura da base do nariz deve ter aproximadamente a mesma distância entre os olhos. Mas é claro que essa regra não deve ser levada ao pé da letra, pois devemos observar uma série de outros fatores que compõem o rosto do paciente para traçar uma abordagem estratégica”, diz o médico.

A alectomia pode ser realizada com anestesia local, o que torna o procedimento menos invasivo e com recuperação mais rápida em comparação com uma rinoplastia tradicional. O pós-operatório costuma ser tranquilo, com baixo risco de inchaço, hematomas ou dor, já que não envolve fraturas ou enxertos.

“O paciente pode retomar suas atividades normalmente ainda na mesma semana, com exceção da prática de exercícios físicos, que deve ser suspensa por pelo menos duas semanas para não comprometer os resultados”, orienta o Dr. Rubez.

Outro ponto positivo da técnica é a discrição das cicatrizes. Como as incisões são feitas nos sulcos naturais da região nasal, as marcas tendem a ficar camufladas e praticamente imperceptíveis após a cicatrização.

Apesar disso, o especialista faz um alerta: mesmo sendo um procedimento considerado simples, é essencial que ele seja conduzido por um cirurgião plástico qualificado, com registro e experiência comprovada.

“Por ser um procedimento pouco complexo, que pode ser feito no consultório sob anestesia local, a alectomia vem sendo cada vez mais ofertada por profissionais que não são devidamente habilitados. Isso pode levar a resultados desastrosos. Uma indicação errada pode acentuar desproporções ou até causar assimetria entre as asas nasais”, alerta.

“Além disso, se mal-executado, o procedimento pode estreitar demais a base do nariz e comprometer a respiração, um efeito que, em muitos casos, é irreversível”, destaca.

O Dr. Rubez finaliza reforçando a importância de uma avaliação criteriosa antes de qualquer cirurgia plástica facial:

“Apenas um especialista pode analisar não apenas o nariz, mas o rosto como um todo, para determinar se a alectomia é realmente a solução ideal. Muitas vezes, outros procedimentos podem ser mais adequados às queixas do paciente.”

