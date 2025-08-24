Tecnologia Saiba qual deve ser os preços do iPhone 17 no Brasil

No Brasil, os preços devem variar de R$ 5 mil a R$ 10 mil, devido a impostos e custos logísticos. (Foto: Reprodução)

Com lançamento previsto para setembro, a Apple se prepara para apresentar uma das maiores reformulações da história recente do iPhone.

A nova linha trará quatro modelos inéditos — iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max — além de melhorias significativas em design, câmeras, desempenho, software e cores.

Uma das grandes apostas da Apple será o iPhone 17 Air, um novo modelo que substituirá o antigo “Plus”. Com apenas 5,5 mm de espessura e cerca de 146g, será o iPhone mais fino da história, comparável ao conceito do MacBook Air e iPad Air.

O iPhone 17 Pro e Pro Max devem trazer um novo módulo de câmeras traseiras em formato de barra horizontal, ocupando toda a largura da parte traseira, um visual inédito nos modelos da Apple. Já o iPhone 17 básico manterá o visual com duas câmeras verticais, enquanto o Air terá apenas uma câmera traseira.

Os modelos Pro e Pro Max devem contar com três lentes de 48 MP, flash, sensor LiDAR, zoom óptico de até 8x e gravação de vídeos em 8K. O iPhone 17 Air virá com uma única lente traseira de 48 MP, e o modelo básico terá duas câmeras verticais.

Outra grande atualização será a câmera frontal de 24 MP com lente de seis elementos, presente em todos os modelos. A expectativa é de melhorias em retratos, chamadas em vídeo e selfies com pouca luz.

Todos os modelos virão com o iOS 26, que apresentará um visual renovado, inteligência artificial local (Apple Intelligence) e novas funções automatizadas nos apps nativos. Espera-se também a presença de tela ProMotion com 120 Hz em toda a linha, não mais exclusiva dos modelos Pro.

Segundo vazamentos divulgados por informantes, os novos modelos terão uma paleta de cores ousada, incluindo variações inéditas especialmente nas versões mais avançadas.

As informações vieram a público por meio de imagens compartilhadas nas redes sociais, que mostram protetores de lente traseira supostamente destinados aos futuros aparelhos. Esses acessórios indicam quais cores devem estar disponíveis em cada modelo da linha iPhone 17, abrangendo desde o modelo base até as versões Air, Pro e Pro Max.

Para o modelo padrão, a Apple deve oferecer as seguintes cores: preto, cinza escuro, prata, azul claro, verde claro e roxo claro. Essa será, se confirmada, a maior quantidade de cores já oferecida em uma geração básica do iPhone, indicando uma aposta em mais personalização e apelo visual.

Já o iPhone 17 Air também teve suas cores reveladas. Ele deve chegar em preto, prata, cinza azulado e dourado claro.

Os modelos mais avançados, iPhone 17 Pro e Pro Max, devem trazer uma paleta mais sóbria, mas com destaque para duas cores inéditas. As opções incluem preto, cinza, prata, azul escuro e laranja. Este último tom, especulado como sendo um tipo de cobre metálico.

No Brasil, os preços devem variar de R$ 5 mil a R$ 10 mil, devido a impostos e custos logísticos.

A linha não terá mais o modelo “Plus”, retirado por falta de interesse do público. (Com informações da CNN Brasil)

